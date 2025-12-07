Cele două echipe și-au dat întâlnire duminică seară, de la ora 20:30, în etapa cu numărul 19 din sezonul regulat al Superligii României, pe stadionul ”Ion Oblemenco” din Bănie.



Tudor Băluță a deschis scorul în minutul 37 al meciului, ca Louis Munteanu să restabilească egalitatea în actul secund al confruntării, mai exact în minutul 51.



Rapid râde cu gura până la urechi: cum arată Superliga după Craiova - CFR și FCSB - Dinamo



Craiova - CFR 1-1 și FCSB - Dinamo 0-0 le-au dat un motiv în plus de bucurie celor de la Rapid înainte de meciul din runda #19 cu FC Botoșani, din deplasare, de luni seară.



Giuleștenii pot profita de faptul că Dinamo și Craiova au obținut doar un punct în ultima etapă și pot ajunge, dacă bat la Botoșani, la șase lungimi de locul 3 (Dinamo), la șapte lungimi de locul 4 (Universitatea Craiova) și la cinci lungimi de locul 2 (FC Botoșani).

