Rapid, spectacol pe piata transferurilor! Giulestenii, acord cu fotbalistul dorit de Gigi Becali in sezonul trecut! Un fost jucator al FCSB a semnat si el

Formatia giulesteana spera sa fie una din fortele Ligii 1 cat mai repede cu putinta.

Pentru a redeveni o forta, patronul Victor Angelescu pare dispus sa faca toate eforturile pentru a putea da o sansa formatiei sale, iar asta se vede deja din primul transfer pe care bucurestenii l-au perfectat pentru sezonul urmator.

Mai exact, Rapid l-a prezentat pe Alexandru Albu, fotbalistul care apartine de Concordia Chiajna, dar care va evolua in stagiunea urmatoare pentru giulesteni, care au platit 50.000 de euro in schimbul imprumutului pentru un sezon, avand optiunea pentru a-l transfera definitiv in schimbul a 200.000 de euro.



Sezonul trecut, Albu a adunat 37 de meciuri la UTA, in care a inscris de doua ori. A jucat de cele mai multe ori ca mijlocas defensiv, dar a fost folosit si ca inter sau fundas central. Apreciat si de Mirel Radoi pentru evolutiile avute, acesta a fost chemat si la echipa nationala, fara a debuta insa la prima reprezentativa.

Pe langa anuntul transferului lui Albu, rapidistii l-au prezentat si pe Claudiu Belu-Iordache, ultima data la FC Hermannstadt, care a semnat pentru un sezon, cu drept de prelungire pentru inca unul.