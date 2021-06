Mihai Iosif, savuros la reunirea Rapidului! Ce spune despre noul sezon de Liga 1

Giulestenii au revenit in Liga 1 dupa 6 ani.

Reunirea giulestenilor l-a gasit pe antrenorul cu care echipa a reusit promovarea in Liga 1 cu aceeasi stare de spirit buna. Mihai Iosif a vorbit despre trairile pe care le-a avut in ultimul timp, dar si despre planul pe care il are pentru viitoarele transferuri ale formatiei.

"Ma incearca niste sentimente de bucurie si in acelasi timp de incredere. Intotdeauna e mult de munca, dar atata timp cat stii ca incerci sa faci totul bine si stii ca faci totul corect si te poti uita in oglinda si stii ca ai facut tot ceea ce a depins de tine, sper ca lucrurile sa iasa bine. Astea sunt discutii pe care le are conducerea. Eu sper ca saptamana aceasta sa incepem sa aducem primii jucatori.



Am dat profilul jucatorilor pe care mi i-as dori eu, am dat sistemul in care mi-as dori eu sa jucam, iar restul, ca nume, ii las pe ei. Il asteptam pe Sapunaru si mi-as dori sa se alature cat mai repede echipei. Momentan, nu cred ca sunt discutii cu Ovidiu Herea. Mi-as dori sa jucam in Bucuresti. Eu mi-as dori sa jucam cat mai repede pe Giulesti. Optimismul asta ca va fi gata in octombrie… la noi optimismul asta dureaza cateva luni peste limita respectiva.

E clar ca in primul rand asta imi doresc, sa vad suporterii rapidisti din nou pe stadion, pentru ca ne-au lipsit foarte mult in sezonul deosebit care a trecut. Patronul a iesit si a spus ca nu a cautat niciodata antrenor, iar cu dansul am o relatie speciala si va fi liniste intotdeauna. Astept primul meci cu nerabdare, cu emotie si cu toate sentimentele posibile, dar pana atunci trebuie sa ne pregatim, sa punem la punct ceea ce ne dorim de la noul sezon si nu trebuie sa uitam in nicio clipa ca suntem o nou promovata, chiar daca istoria si traditia ne obliga.

Cum am spus si in Liga 2, ma bucur ca atunci cand o luam in sus am reusit sa ramanem cu picioarele pe pamant. Trebuie sa incercam sa ne clasam cat mai sus, dar nou promovatele au avut mereu parte de acel impact cu Liga 1, pentru ca este o diferenta", a spus Mihai Iosif, conform prosport.