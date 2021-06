Probleme in Giulesti dupa revenirea in Liga 1! Rapidistii au datorii de 300.000 de euro

Formnatia giulesteana incepe sa aiba probleme inainte de debutul de Ligii 1.

Chiar daca patronul Victor Angelescu a dat asigurari in ultimul timp ca nu exista probleme cu banii la Rapid, se pare ca totusi au aparut niste datorii pentru formatia antrenata de Mihai Iosif, anunta Prosport.

Sursa mentionata vorbeste despre o datorie de 300.000 de euro, in special prime si salarii restante, iar patronul echipei cauta solutii pentru a iesi din aceasta perioada grea si eventual sa atraga alti oameni interesati de a investi in clubul giulestean.



Rapidistii vor sa revina cat mai curand acasa. Noul stadion este aproape gata, dar clubul se bazeaza acum doar pe drepturile tv. Concret, Angelescu are o singura sursa sigura de finantare: banii din drepturile TV pentru sezonul 2021-2022. Este vorba despre o suma putin mai mare de un milion de euro.

Adica aproape nimic pentru un club care a promovat dupa ani buni in Liga 1 si de la care fanii au asteptari imense. In plus, prima rata din acesti bani urmeaza sa intre abia in decembrie, astfel ca Rapid e obligata sa gaseasca o alternativa urgent.