Rapid a ales stadionul pe care va juca pana la inaugurarea noii arene din Giulesti: "Vom incerca sa jucam acolo!"

Victor Angelescu, conducatorul Rapidului, a vorbit despre posibilele stadioane care vor fi utilizate pana la inaugurarea stadionului din Giulesti.

Patronul Rapidului are in plan sa incerce sa inchirieze Arena Nationala sau Arcul de Triumf pentru debutul sezonului 2021-22. Angelescu doreste cu orice pret ca formatia giulesteana sa joace meciurile in Bucuresti.

"Legat de transferuri nu avem noutati, vom anunta oficial cand vom semna cu cineva. Avem discutii cu mai multi jucatori, dar nu putem anunta nimic pentru moment. Ashkovski nu mai este in vederile noastre, dupa cum stiti s-a inteles cu alta echipa.

Vom incerca sa jucam in Bucuresti in startul noului sezon, mai ales ca vor putea asista si suporterii la meciuri. Variantele noastre sunt stadioanele Arcul de Triumf si Arena Nationala, dar depinde daca vor putea fi inchiriate la momentul respectiv. De asemenea depinde ce echipe vor mai juca acolo, dupa cum stiti nu suntem singura echipa care vrea sa joace pe Arcul de Triumf sau pe Arena Nationala.

Daca nu vom putea juca in Bucuresti, raman variantele pe care le-am anuntat deja: Giurgiu sau Mioveni", a spus Victor Angelescu, pentru Digi Sport.