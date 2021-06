"As da toate trofeele mele pentru un sezon ca antrenor la Rapid in care sa fim campioni". La ce rivala era sa ajunga Daniel Pancu

Daniel Pancu a fost invitatul Geaninei Ilies pentru un interviu din seria "Hai sa fim Super!".

Daniel Pancu a facut dezvaluiri despre cariera sa, despre echipa favorita din compilarie, dar si cum l-a ajutat Mircea Lucescu. In plus, sportivul a vorbit si despre cea mai mare dorinta a sa din postura de antrenor.

"Am fost dinamovist pana sa ajung in Giulesti. Majoritatea oamenilor din Romania era impartita intre Steaua si Dinamo. Inainte sa ajung la Rapid am fost o saptamana si la Steaua, nu s-au inteles la pret. Am avut ocazia la Rapid, in 1997, sa fiu antrenat de Mircea Lucescu. E o sansa uriasa. Este un antrenor imens. Cel putin pentru jucatorii tineri, la inceput de cariera e ceva fantastic sa fi antrenat de Mircea Lucescu.", a povestit Daniel Pancu.

"Cand am venit la Rapid, in 1997, am promis ca nu voi juca niciodata la Steaua sau la Dinamo. Ma bucur ca am reusit sa-mi tin promisiunea. Cand am intrat pe Giulesti, am simtit ca sunt facut pentru Rapid. La Rapid, ca si la Besiktas am vrut sa raman in inima lor. In momentul in care tradezi nu o sa mai fi apreciat nici intr-o parte, nici in cealalta. As da toate trofeele mele pentru un sezon ca antrenor la Rapid in care sa fim campioni. As da mai multe.", a marturisit fostul fotbalist.

