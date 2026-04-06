Universitatea Craiova - CFR Cluj, azi de 20:30. Cine e arbitrul meciului de pe "Ion Oblemenco"

Marcel Bîrsan va conduce de la centru ultima partidă a etapei a treia din play-off-ul Superligii României, Universitatea Craiova - CFR Cluj, azi de la 20:30 pe stadionul Ion Oblemenco din Bănie. Partida e transmisă în format LIVE BLOG pe Sport.ro.

Universitatea Craiova - CFR 1907 Cluj, luni, 6 aprilie - ora 20.30

11 dintre cele 18 victorii reușite de olteni în acest sezon au fost izbutite pe teren propriu, cele mai multe dintre toate competitoarele.

16 martie 2026, Universitatea Cluj - CFR Cluj 2-1: a fost singura înfrângere suferită de ardeleni în precedentele 14 etape din SuperLigă, în rest au 12 succese și o remiză.

Universitatea Craiova a încheiat runda precedentă cu cel mai bun atac - 54 de goluri marcate pe durata întregului sezon (CFR Cluj - 51). De partea cealaltă, CFR Cluj este formația cu cele mai puține meciuri fără gol înscris, doar patru (Universitea Craiova - cinci). Pe spațiul porții craiovenilor s-au tras cele mai puține șuturi în stagiunea în curs, doar 91 (CFR Cluj - 128).

Clujenii au primit 11 goluri din faze fixe, însă doar două dintre acestea au fost încasate în cele 17 partide cu Daniel Pancu pe bancă. Cu o medie de 14.119 spectatori / meci, gruparea din Bănie ocupă prima poziție în ierarhia spectatorilor prezenți pe teren propriu, scrie LPF.