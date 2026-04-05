Rapid – Universitatea Cluj, scor 1-2, a fost cel mai așteptat meci al etapei cu numărul 3 din play-off.

Pentru gazde, partida a avut o importanță și mai mare, în condițiile în care o eventuală victorie, acasă, în fața liderului, ar fi trimis echipa pe primul loc. Cel puțin, până mâine seară (ora 20:30), când e programat duelul Universitatea Craiova – CFR Cluj.

Din păcate pentru rapidiști, meciul cu U Cluj a devenit un fiasco! După golul lui Vulturar din minutul 20, ardelenii au reușit remontada prin dubla lui Mendy (66, 83). Și, la cum s-a jucat finalul întâlnirii, U chiar a meritat victoria!

Fanii și-au huiduit favoriții. Iliev, lovit cu o sticlă

Având în vedere dezamăgirea uriașă provocată de Dobre și colegii săi, fanii au luat foc! După fluierul de final, jucătorii lui Gâlcă au fost huiduiți copios. Iar în momentul în care căpitanul le-a cerut colegilor săi să meargă spre galerie, pentru tradiționalul salut de la finalul meciului, goalkeeperul de rezervă, Deja Iliev, a fost lovit cu o sticlă!

După acest incident, Alex Dobre a dat semnalul retragerii, iar jucătorii s-au dus la vestiar.