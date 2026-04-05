Clujenii și-au consolidat primul loc, ajungând la 36 de puncte, în timp ce bucureștenii riscă să piardă și poziția a treia, rămânând la 31 de puncte.
Dan Șucu, imaginea dezamăgirii
Dan Șucu nu și-a putut ascunde dezamăgirea la finalul confruntării. Patronul Rapidului a fost surprins de televiziuni complet dezamăgit, alături de fiul său, Andrei.
Rapid a ajuns la a doua înfrângere consecutivă în play-off-ul Superligii României. Eșecul nu este decisiv, însă giuleștenii s-au îndepărtat de un titlu râvnit de ani buni de Șucu.
Echipele utilizate
Rapid a deschis scorul prin Vulturar, în minutul 20. Pentru Universitatea Cluj a marcat, în repriza a doua, Mendy 66’, 83’.
- Rapid: Aioani – Onea, Paşcanu, Kramer, Borza (Gheorghe 75’) – Moruţan (Talisson 75’), Vulturar (Hromada 34’), Grameni – Dobre, D. Paraschiv (Koljic 64’), Petrila (Manea 74’). Antrenor: Constantin Gâlcă.
- „U” Cluj: Gertmonas – Chinteş (Trică 45’), I. Cristea, Coubiş, Chipciu (Silva 79’) – Bic – Nistor (Mikanovic 45’), Drammeh (Codrea 88’) – Stanojev, Lukic (Gheorghiţă 79’), O. Mendy. Antrenor: Cristiano Bergodi.
- Cartonaşe galbene: Onea 40’, Kramer 45‘+2, Manea 45‘+3, Hromada 90’ / Lukic 34‘
- Arbitri: Marian Barbu - Marius Mihai Marica, Bucsi Imre-Laszlo - Gabriel Mihuleac
- Camera VAR: Nicuşor Viorel Flueran, Lucian Rusandu
- Observatori: Eduard Dumitrescu, Eduard Alexandru