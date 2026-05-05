Daniel Pancu (48 de ani) a ajuns la un acord de principiu cu Rapid pentru a deveni antrenorul principal al echipei din noul sezon al Superligii.

Pancu s-a întâlnit astăzi, 5 mai, cu patronul Dan Șucu și cei doi au ajuns la o înțelegere pentru stagiunea viitoare, potrivit digisport.ro.

Contractul lui Pancu la CFR Cluj expiră în vară, iar tehnicianul a ezitat să semneze oferta primită de la clubul „feroviar” pentru prelungirea angajamentului.

Daniel Pancu a impresionat în stagiunea curentă. A reușit să o califice miraculos pe CFR Cluj în play-off, după ce a preluat-o din zona retrogradării.

Pancu este văzut, prin urmare, de către Dan Șucu drept înlocuitorul ideal pentru Costel Gâlcă. În 25 de meciuri la Cluj a înregistrat 17 victorii, patru remize și patru înfrângeri.

Daniel Pancu a mai antrenat-o pe Rapid între octombrie 2018 și martie 2020. El a fost, de asemenea, președintele clubului între iunie 2020 și august 2020.

Simbolul giuleștenilor a mai pregătit în cariera sa de antrenor echipele Poli Iași, România U20 și România U21.