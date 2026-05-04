CFR Cluj a obținut trei puncte prețioase luni seara, impunându-se pe terenul formației Rapid București în etapa a șaptea din play-off-ul Superligii.

Oaspeții au marcat golurile victoriei încă din prima repriză, prin Luka Zahovic și Andrei Cordea (din penalty). Gazdele au ieșit mai motivate de la vestiare și au redus din diferență prin Olimpiu Moruțan, însă asaltul final nu a adus modificări pe tabelă.

„Nu a fost (o cădere în repriza secundă). A fost o prea mare încredere din partea fundașilor noștri care au vrut să fie mai tehnici decât e cazul și au greșit două mingi. La gol i-am făcut noi un cadou Rapidului, pentru că altfel nu știu dacă marcau.

Probleme la Rapid

Am fost echipa mai bună. Am câștigat mai multe dueluri. La Rapid nu știu ce e, dar nu e bine la ei ceva. Ceva nu se învârte acolo și eu așa știu, că s-a făcut o investiție foarte mare, s-au făcut transferuri multe, dar rezultate... nu prea.

(Despre Bogdan Mara) E cu mine în mașină. Am fost împreună la meci. Mai e angajat al clubului. Întrebați-l pe el, dar nu vi-l dau la telefon

Sper că va rămâne Pancu pentru că eu îl vreau și sunt alături de el. Are clauză în contract care spune că dacă ne calificăm în Conference League, se prelungește contractul automat și se mărește (salariul)”, a spus Iuliu Mureșan, la Digisport.

În urma acestui succes, gruparea din Gruia a urcat pe locul al treilea în clasament, acumulând 40 de puncte, în vreme ce bucureștenii rămân pe poziția a cincea, cu șanse infime de a mai prinde un loc pentru cupele europene.