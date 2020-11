EXCLUSIV | Nu s-a stiut nimic pana acum! Asta era planul secret al spaniolilor pentru Dinamo! Cum se transforma clubul intr-o SUPERPUTERE

Tensiuni mari la Dinamo dupa ce promisiunile sefilor s-au lovit din nou de realitate.

'Cainii' sunt neplatiti, iar situatia lui Contra e incerta. Cortacero are credibilitatea ZERO dupa ce nu si-a onorat niciuna dintre garantiile date fotbalistilor si staff-ului tehnic.

www.sport.ro a aflat care era planul grupului reprezentat de Cortacero pentru Dinamo. Spaniolii ar fi vrut sa preia clubul, sa-i acopere cheltuielile curente si sa semneze jucatori cu profil important, apoi sa-l 'paseze' unor alti proprietari. Cortacero avea tratative cu un seic din Emiratele Arabe Unite, insa afacerea e ca si cazuta. Acesta e motivul pentru care clubul se confrunta cu o mare criza de lichiditati.

Cortacero incearca doar sa traga de timp, in speranta ca fie ii va convinge pe arabi sa revina in carti, fie va gasi un alt cumparator interesat. Timpul este insa o resursa la fel de importanta cum sunt si banii la Dinamo. Jucatorii ameninta ca pleaca si planuiesc sa-si depuna in masa memorii, la fel si restul angajatilor si membrii staff-ului tehnic. In cazul in care nu va veni rapid cu o solutie, Cortacero poate sa nu mai aiba ce sa vanda in doar cateva luni!

Reprezentantii DDB vad in proiectia dezastrului de la Dinamo chiar falimentul, in absenta unor masuri financiare urgente care sa scoata clubul din criza.

Gazeta Sporturilor scrie ca Pablo a convocat o sedinta a Adunarii Generale a Actionarilor in care planifica o majorare de capital cu 5 milioane de euro. Intalnirea ar urma sa aiba loc pe 21 decembrie!