Răzvan Onea a ajuns la un acord cu Rapid pentru prelungirea contractului pe doi ani, iar actele urmează să fie semnate marți, potrivit impresarului Bogdan Apostu.
Fundașul, a cărui înțelegere expiră în vară, a avut pe masă propuneri atât din străinătate, cât și din Superliga, de la o formație de play-off care îi oferea un salariu cu 15% mai mare. Vivi Răchită a dezvăluit că este vorba despre Universitatea Cluj, informație pe care agentul Apostu nu a contrazis-o.
„Ne-am înțeles cu Rapid, deși am avut o ofertă bunicică din străinătate pentru Răzvan Onea. Marți vom semna prelungirea pe doi ani cu Rapid București. El mai are contract până în vară și îl prelungește. Rapidul are probleme cu fair-play-ul financiar, a contat mult stabilitatea. A mai avut o ofertă de la o altă echipă de play-off, cu 15% mai mulți bani, dar ne-am gândit că e bine să rămână acolo unde e iubit și apreciat. Rapid i-a dat multe, al doilea copil e pe drum, a preferat să pună demnitatea înaintea banilor. Acei 15% în plus nu făceau diferența. Va rămâne la Rapid pentru că Rapid e casa lui”, a spus Bogdan Apostu, la Fanatik.
Restricțiile financiare impuse de FRF
Giuleștenii nu i-au putut propune jucătorului o mărire salarială semnificativă, deoarece clubul se află în primul an de monitorizare din perspectiva fair-play-ului financiar. Acționarul minoritar Victor Angelescu a explicat că măsura luată de FRF este consecința directă a cheltuielilor mari din trecut, în ciuda vânzărilor unor jucători precum Rrahmani, Krasniqi sau Horațiu Moldovan.
„Nu ai voie să crești nivelul salarial. Există o medie pe care nu ai voie să o depășești, nu poți aduce jucători cu salarii peste media salarială pe care o ai deja și nu ai voie să cheltuiești cu 20% mai mult decât încasezi. Mai sunt și niște aspecte contabile. Anumite împrumuturi vor fi transformate în capital social”, a transmis Angelescu, la Prima Sport.
În cazul în care clubul va respecta condițiile impuse, restricțiile vor fi ridicate de anul viitor, moment în care Rapid va putea face din nou transferuri fără limitări. Angelescu a menționat că și alte echipe din campionat, precum CFR Cluj și Craiova, s-au aflat în aceeași situație, formația din Bănie având șanse să fi ieșit deja de sub monitorizare.