Răzvan Onea a ajuns la un acord cu Rapid pentru prelungirea contractului pe doi ani, iar actele urmează să fie semnate marți, potrivit impresarului Bogdan Apostu.

Fundașul, a cărui înțelegere expiră în vară, a avut pe masă propuneri atât din străinătate, cât și din Superliga, de la o formație de play-off care îi oferea un salariu cu 15% mai mare. Vivi Răchită a dezvăluit că este vorba despre Universitatea Cluj, informație pe care agentul Apostu nu a contrazis-o.

„Ne-am înțeles cu Rapid, deși am avut o ofertă bunicică din străinătate pentru Răzvan Onea. Marți vom semna prelungirea pe doi ani cu Rapid București. El mai are contract până în vară și îl prelungește. Rapidul are probleme cu fair-play-ul financiar, a contat mult stabilitatea. A mai avut o ofertă de la o altă echipă de play-off, cu 15% mai mulți bani, dar ne-am gândit că e bine să rămână acolo unde e iubit și apreciat. Rapid i-a dat multe, al doilea copil e pe drum, a preferat să pună demnitatea înaintea banilor. Acei 15% în plus nu făceau diferența. Va rămâne la Rapid pentru că Rapid e casa lui”, a spus Bogdan Apostu, la Fanatik.