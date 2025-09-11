Împrumutul lui Omar El Sawy la Universitatea Cluj în finalul perioadei de mercato face ca Rapid să mai aibă la dispoziție, în afara lui Borza, doar trei jucători eligibili pentru regula Under 21 : Robert Bădescu (20 de ani), Rareș Pop (19 ani) și Cătălin Vulturar (21 de ani). Dintre ei, primul are cele mai mari șanse să câștige tricoul de titular în perioada în care Borza va sta departe de teren.

Accidentarea suferită de Andrei Borza (19 ani) la echipa națională, o ruptură a degetului mic provocată de unul dintre fizioterapeuți, îl lasă pe Constantin Gâlcă (53 de ani) fără cel mai bun jucător Under 21 din Superligă pentru cel puțin o lună! Rapidul pierde, astfel, un avantaj important pe care-l avea în lupta pentru titlu, iar tehnicianul din Grant va miza, în proporție de 90%, pe tânărul Robert Bădescu (20 de ani) în flancul stâng al apărării.

Dacă nu ar apela la Bădescu, fotbalist aflat de multă vreme în anturajul echipei și cu șase meciuri în vișiniu, Gâlcă ar trebui să dea peste cap un sistem tactic pe care l-a implementat în primele opt etape, un prim 11 pe care fanii au început să-l cunoască pe de rost.

Prima variantă, a trimiterii lui Rareș Pop în partea dreaptă a atacului, pică din start pentru că acolo joacă Alex Dobre, omul determinant al giuleștenilor în startul sezonului, devenit între timp și titular la echipa națională. Iar Pop, jucător de bandă și atât, nu poate emite pretenții la trimiterea în flancul stâng în locul lui Petrila sau la postul de playmaker în locul lui Christensen, dezamăgind crunt pe această poziție în prima etapă (2-0 cu FC Argeș).

Pentru Vulturar, lider al naționalei de tineret, situația e la fel de complicată. El poate juca pe una dintre cele două poziții din fața apărării, acolo unde Kader Keita și Jakub Hromada sunt "senatori de drept" și oameni cu o influență foarte mare în jocul Rapidului sub comanda lui Gâlcă.

Astfel, trimiterea lui Robert Bădescu, fundaș polivalent, în banda stângă a apărării e soluția la îndemână, pentru că antrenorul ocupantei poziției a doua nu va face permutări în echipă și va înlocui un under cu un alt under pe același post.

Bădescu, un pariu câștigător în trecut



În perioada de recuperare a lui Borza, Rapid va merge la Cluj pentru meciul cu Universitatea, va înfrunta Hermannstadt și Farul pe teren propriu și se va duela cu Petrolul la Ploiești. Patru meciuri în care tânărul fotbalist crescut la Academia Prosport și transferat devreme de Rapid, are șansa de a-i demonstra antrenorului său că e pregătit să facă față nivelului din Superligă.

Până la 20 de ani, Robert Bădescu a strâns șase meciuri la Rapid și cinci la CS Mioveni, în Liga 2, fiind transformat din fundaș central în fundaș stânga de Octavian Chihaia. A debutat încântător în Giulești, cu un gol marcat în poarta celor de la UTA Arad într-o victorie cu 4-1 pe 28 februarie 2024, apoi a rămas în echipă pentru alte două meciuri importante ale sezonului regular al acelei ediții: 1-1 cu Universitatea Craiova și 4-0 cu FCSB, partide în care a fost integralist.

Cotat la 150.000 de euro, a prins și trei meciuri de play-off, cu Farul, CFR și Universitatea Cluj, fiind "programat" să strângă minute în partidele cu adversari de top tocmai pentru a putea fi folosit în momentele în care Borza devine incert sau în eventualitatea în care tânărul internațional român e vândut în străinătate.

