Presa din Polonia a anunțat joi după amiază că George Pușcaș a intrat pe radarul altei echipe, după ce s-a aflat de interesul portughezilor de la Vitoria Guimaraes.

George Pușcaș, dorit de Edi Iordănescu la Legia Varșovia

Internaționalul român ar fi urmărit de Legia Varșovia, echipa antrenată de fostul selecționer al României, Edi Iordănescu, susține futbol.pl. Iordănescu a preluat clubul polonez în această vară și a vrut să îl transfere pe Ianis Hagi, care a refuzat însă oferta, pentru că a fost nemulțumit de bonusul la semnătură propus.

Dacă transferul lui Ianis Hagi a eșuat, Iordănescu l-ar putea aduce lângă el pe atacantul pe care l-a antrenat și la echipa națională. Pușcaș este liber de contract după despărțirea de Bodrum FK, iar faptul că are posibilitatea de a juca în cupele europene ar putea cântări decisiv în alegerea atacantului.

De altfel, mutarea ar fi avantajoasă și pentru Legia Varșovia. Pușcaș nu s-a ridicat la cel mai bun nivel în ultimii ani, astfel că nu poate avea pretenția la un bonus la semnătură exagerat.

1.1 milioane de euro este cota de piață a lui George Pușcaș, conform Transfermarkt.

Cum a ajuns George Pușcaș pe lista lui Edi Iordănescu

Pușcaș a ajuns pe lista lui Edi Iordănescu, după ce Legia Varșovia l-a pierdut pe Migouel Alfarela. În Grecia, fereastra de transferuri mai este deschisă pentru încă două zile, iar Alfarela va face pasul la Aris Salonic.

După plecarea lui Alfarela, Edi Iordănescu își dorește un nou atacant, însă, pentru că fereastra de transferuri s-a închis luni în Polonia, Legia Varșovia mai poate semna doar jucători liberi de contract, cum este și cazul lui George Pușcaș.

