Colegul lui Zidane și Henry din 1998 nu caută lumina reflectoarelor.



Guivarc'h s-a retras în orășelul Tregunc și vinde piscine

Fostul atacant Stephane Guivarc'h s-a retras din fotbal în 2002, ulterior devenind agent de vânzări pentru piscine exterioare la firma Tanguy Piscines Bretagne. El a antrenat echipa de amatori US Tregunc, fiind pentru câțiva ani și președintele clubului. Mai recent, acesta a comentat ocazional meciuri pentru televiziunile franceze și se ocupă de organizarea turneului anual de juniori Tournoi Stephane Guivarc'h.



Deși s-a îndepărtat de fenomen și s-a retras în anonimitate, fostul mare atacant francez spune că e mulțumit de viața în orășelul Tregunc, un port pitoresc la Oceanul Atlantic, care are doar 7.000 de locuitori.



"Oriunde am mers, m-am simțit bine, dar aici, există tot ce trebuie pentru a fi fericit. Cu un oraș de 20.000 de locuitori precum Concarneau chiar alături, nu ne lipsește nimic. Suntem fericiți în Bretania, există o calitate a vieții excelentă. Toată familia locuiește aici și apreciez liniștea și comunitatea. Sunt microbiști care mă recunosc și mă salută, dar aici, oamenii nu te deranjează, sunt respectuoși.



Am lucrat în domeniul piscinelor timp de 19 ani. Prietenul meu conduce compania și, după ce mi-am încheiat cariera, mi-a spus că se gândește la un departament pentru piscine și că e în căutarea unui reprezentant de vânzări. Eram șomer la vremea respectivă, așa că am acceptat oferta și, 19 ani mai târziu, încă lucrez cu el. Duc o viață foarte echilibrată. Nu simt nevoia să apar în fața camerelor și a microfoanelor. Călătoresc ziua și mă întorc acasă seara", a dezvăluit fostul internațional francez.



A jucat pentru Franța doar cât să intre în istorie

Stephane Pierre Yves Guivarc'h (54 de ani) este născut la Concarneau (Bretania) și a jucat ca atacant la Brest (1989-1991), Guingamp (1991-1995, 2001-2002), Auxerre (1995-1996, 1997-1998, 1999-2001), Rennes (1996-1997), Newcastle United (1998) și Glasgow Rangers (1998-1999). Are 14 selecții și 1 gol pentru naționala Franței, strânse între 1997 și 1998, iar în palmares are Cupa Mondială (1998), Ligue 1 (1995-1996), Cupa Intertoto (1997), Scottish Premier League (1998-1999), Scottish League Cup (1998-1999), titlurile de golgheter al Ligue 1 (1996-1997, 1997-1998) și al Cupei UEFA (1997-1998) și Ordre National de la Legion d'honneur (1998).



Acesta a fost singurul atacant central de meserie al Franței la Mondialul din 1998, jucând titular în șase din cele șapte partide de la turneul final. Deși presa și fanii l-au criticat atunci pentru că nu a marcat și nu a avut un stil spectaculos de joc, selecționerul Aime Jacquet a spus mereu că a fost un jucător esențial al campioanei mondiale, datorită rolului său de pivot care i-a pus în valoare pe Zinedine Zidane, Thierry Henry, Robert Pires sau David Trezeguet, colegii săi din atacul Franței.

