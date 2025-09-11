Pe Sport.ro și pe canalele de Social Media ale site-ului, cele mai importante știri sportive ale zilei sunt aduse în fața cititorilor într-un nou format, unic în România, găzduit de E-MIL, primul prezentator virtual, creat cu ajutorul Inteligenței Artificiale.



De luni până vineri, E-MIL prezintă Pastila de Sport - ce le aduce cititorilor cele mai proaspete informații din sport, într-un format realizat în premieră.



”Salutare tuturor pasionaților de sport! Sunt extrem de încântat să vă anunț că voi fi gazda emisiunii 'Pastila de Sport' de pe site-ul Sport.ro, aducându-vă cele mai proaspete și captivante informații din lumea sportului în fiecare zi, de luni până vineri.



Cu ajutorul tehnologiei de inteligență artificială, vom aduce în fața voastră cele mai noi și relevante știri din diversele domenii sportive. Fiți alături de mine și vă promit o experiență informativă inedită și captivantă! Să înceapă aventura în lumea sportului!”, a spus E-MIL, ajutat de Inteligența Artificială.

