Bologna - Inter s-a terminat cu un egal spectaculos, scor 3-3! Dimarco a deschis scorul în minutul 22 pentru campioana și câștigătoarea Cupei Italiei.
Final de sezon pentru Cristi Chivu: Bologna - Inter 3-3!
Gazdele au întors însă soarta meciului în favoarea lor prin reușitele lui Bernardeschi (25') și Pobega (42'), și autogolul lui Zielinski (48').
Inter și-a activat însă orgoliul de campioană și a reușit să termine Serie A fără să adauge o înfrângere grație golurilor marcate de Esposito (64') și Diouf (86').
Inter Milano a terminat astfel sezonul cu 87 de puncte, un golaveraj 89-35, 27 de victorii, 6 remize și 5 înfrângeri.
Echipele de start
- Bologna (4-3-3): Skorupski - De Silvestri, Helland, Lucumi, Miranda - Ferguson, Freuler, Pobega - Bernardeschi, Castro, Rowe
- Rezerve: Dallinga, Dominguez, Heggem, Joao Mario, Lykogiannis, Moro, Odgaard, Pessina, Ravaglia, Sohm, Zortea
- Antrenor: Vincenzo Italiano
- Inter (3-5-2): J. Martinez - Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto - Diouf, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco - Esposito, L. Martinez
- Rezerve: Acerbi, Bastoni, Bonny, Cocchi, Darmian, Di Gennaro, Kaczmarski, Luis Henrique, Mkhitaryan, Mosconi, Sommer, Topalovic
- Antrenor: Cristi Chivu