Înainte de meciul cu Canada, un ”tricolor” s-a accidentat și a părăsit cantonamentul echipei naționale. Rapidistul Andrei Borza (19 ani), convocat în premieră de Mircea Lucescu, ar fi fost accidentat la un joc-școală de unul dintre fizioterapeuții echipei naționale.



Andrei Borza, OUT aproape o lună după accidentare!



Fundașul stânga a fost diagnosticat cu un traumatism osos și va lipsi de pe teren aproape o lună, scrie golazo.ro. Este o veste proastă pentru Rapid, având în vedere că Borza era o soluție bună pentru regula U21.



Astfel, dacă nu va reveni mai repede, Borza va rata aproape sigur meciurile cu Universitatea Cluj (deplasare), Hermannstadt (acasă), Petrolul Ploiești (deplasare) și Farul Constanța (acasă).



În locul lui Borza, Mircea Lucescu l-a convocat pentru acea poziție pe experimentatul Alexandru Chipciu (36 de ani).



FRF, mesaj pentru românii din Cipru înaintea meciului de marți seară din preliminariile CM 2026



Federația Română de Fotbal a anunțat faptul că jucătorii și staff-ul tehnic al primei reprezentative vor avea un culoar special de tranzit duminică seară, atunci când vor ateriza în Cipru, motiv pentru care nimeni nu-i va putea zări la aeroport.



Naționala se va caza duminică seară la hotelul Lordos Beach din Larnaca, acolo unde românii din Cipru vor avea ocazia să-i întâmpine pe tricolorii lui Mircea Lucescu.



”Mesaj pentru suporterii din Cipru! Știm cât de mult înseamnă Echipa Națională pentru voi, am văzut în octombrie, anul trecut, și apreciem susținerea voastră sinceră!



Vrem însă să vă informăm că, la sosirea în Larnaca, duminică seară, tricolorii vor avea un culoar special de tranzit, ceea ce înseamnă că nu va fi posibilă interacțiunea cu echipa pe aeroport.



Delegatia României va ajunge la hotelul Lordos Beach în jurul orei 20:00”, scrie Naționala României pe Facebook.

