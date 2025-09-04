La doar 18 ani, Borza putea avea șansa de a debuta la prima reprezentativă a României, însă fundașul stânga de la Rapid a suferit o accidentare care îl face indisponibil pentru acțiunea din această lună.



Andrei Borza, înlocuit de Alexandru Chipciu la echipa națională

Joi dimineață, FRF a anunțat diagnosticul lui Borza și a transmis că în locul jucătorului de la Rapid a fost convocat de urgență veteranul Alexandru Chipciu (36 de ani), de la Universitatea Cluj.



"Andrei Borza a suferit un traumatism osos la nivelul piciorului drept. Investigațiile medicale au arătat că nu poate fi disponibil pentru meciurile cu Canada și Cipru.



În locul său, selecționerul Mircea Lucescu a decis să îl cheme pe Alexandru Chipciu de la Universitatea Cluj. Echipa națională și staff-ul îi urează lui Andrei recuperare rapidă și îl așteaptă să revină la lotul național cât mai curând!", a transmis FRF.

Amicalul România - Canada se joacă vineri, de la ora 21:00, pe Arena Națională. Duelul Cipru - România, din preliminariile CM 2026, este programat marți, de la 21:45, la Nicosia.

Lotul actualizat al României pentru meciurile cu Canada și Cipru



Portari



Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);



Fundași



Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), Alexandru Chipciu (Universitatea Cluj, 48/6);



Mijlocași



Adrian ȘUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0);

Atacanți

