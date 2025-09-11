Chivu campion în Italia?! Ce a spus jucătorul lui Inter când a fost întrebat despre titlu

Cristi Chivu nu va avea un sezon simplu în campionatul Italiei pe banca lui Inter, mai ales după înfrângerea cu Udinese din a doua etapă. 

„Nerazzurri” au pierdut duelul de pe San Siro cu echipa lui Răzvan Sava, scor 1-2.

Carlos Augusto este încrezător că Inter poate câștiga din nou titlul

Cu toate că Inter a pierdut în a doua etapă din campionat, iar rivalele Napoli, Juventus și AS Roma au început perfect noul sezon, Carlos Augusto are în continuare încredere în echipa sa.

Jucătorul brazilian al lui Cristi Chivu a spus fără să ezite că Inter este în continuare favorită la câștigarea Scudetto.

(n.r. Cine este favorită la câștigarea campionatului) Întotdeauna spun Inter. Trebuie să jucăm în fiecare sezon pentru a câștiga, vom face tot posibilul ca asta să se întâmple.

Suntem motivați să facem bine anul acesta. Știm că la sfârșitul sezonului trecut nu s-a întâmplat ceea ce ne-am dorit și asta te face să vrei să faci bine pentru fani și pentru noi și mai mult”, a declarat Carlos Augusto, conform TMW.com.

Primul derby al lui Chivu pe banca lui Inter

După pauza internațională, pentru Inter urmează derby-ul cu Juventus din etapa a treia de Serie A. Meciul va avea loc sâmbătă, 13 septembrie, de la 19:00.

Fundașul stânga a vorbit și despre duelul cu formația torineză și are mare încredere că „nerazzurri” se vor putea impune.

„Nu am reușit să facem ce ne-am dorit împotriva lui Udinese, dar suntem obișnuiți să jucăm meciuri mari, precum cel împotriva lui Juventus de sâmbătă. Suntem concentrați pe munca noastră, ascultăm antrenorul și vom face tot ce putem pentru a câștiga împotriva 'bianconerilor'.

Aceste meciuri sunt decise de detalii. Ei joacă bine și va fi un meci dificil. Trebuie să rămânem concentrați și să ne gândim la ce avem de făcut. Vom încerca să câștigăm la Torino”, a spus jucătorul lui Inter despre duelul cu Juventus.

98 de meciuri a adunat Carlos Augusto în tricoul lui Inter și a reușit 12 goluri și zece pase decisive.

Fundașul lateral este cotat la 26 de milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

