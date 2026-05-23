Cristi Chivu, epuizat după sezonul cu Inter: „De un an sunt într-un blender. Acum ei au prioritate”

Inter Milano a încheiat sezonul de Serie A cu un rezultat de egalitate pe teren propriu. La finalul meciului, tehnicianul român a subliniat importanța utilizării jucătorilor de perspectivă în acest ultim meci al stagiunii interne.

„Trebuia să onorăm tricoul și tot ce am făcut bun în acest sezon. Suntem fericiți, cei care au intrat au dat energie, crezând până la capăt. Sunt bucuros pentru Cocchi, Topalovic, Diouf și pentru Pio, care a ajuns la două cifre. Tinerii mai au de crescut, dar suntem mulțumiți de evoluția lor. Trebuie să ai curajul să-i lași să joace”, a transmis antrenorul la finalul partidei.

Îngrijorare pentru De Vrij înainte de Mondial

O altă temă de discuție a fost starea medicală a lui Stefan de Vrij, ieșit accidentat. Întrebat despre gravitatea problemei fundașului olandez, Chivu a punctat nu știe în momentul de față cât de serioasă este accidentarea.

„Nu știm, ne pare rău. Sperăm să nu fie nimic grav și să reușească să se recupereze pentru Campionatul Mondial”, a spus tehnicianul român.