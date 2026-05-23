Cristi Chivu, epuizat după sezonul cu Inter: „De un an sunt într-un blender. Acum ei au prioritate”

Cristi Chivu a tras linie după remiza cu Bologna, scor 3-3, din ultima etapă. Antrenorul interist a vorbit despre tinerii echipei, starea lui De Vrij și planurile sale de vacanță.

Inter Milano a încheiat sezonul de Serie A cu un rezultat de egalitate pe teren propriu. La finalul meciului, tehnicianul român a subliniat importanța utilizării jucătorilor de perspectivă în acest ultim meci al stagiunii interne.

„Trebuia să onorăm tricoul și tot ce am făcut bun în acest sezon. Suntem fericiți, cei care au intrat au dat energie, crezând până la capăt. Sunt bucuros pentru Cocchi, Topalovic, Diouf și pentru Pio, care a ajuns la două cifre. Tinerii mai au de crescut, dar suntem mulțumiți de evoluția lor. Trebuie să ai curajul să-i lași să joace”, a transmis antrenorul la finalul partidei.

Îngrijorare pentru De Vrij înainte de Mondial

O altă temă de discuție a fost starea medicală a lui Stefan de Vrij, ieșit accidentat. Întrebat despre gravitatea problemei fundașului olandez, Chivu a punctat nu știe în momentul de față cât de serioasă este accidentarea.

„Nu știm, ne pare rău. Sperăm să nu fie nimic grav și să reușească să se recupereze pentru Campionatul Mondial”, a spus tehnicianul român.

Familia pe primul plan

După un parcurs profesional extrem de solicitant, care a inclus salvarea Parmei de la retrogradare și ulterior preluarea băncii tehnice a lui Inter și câștigarea eventului, Cristi Chivu vrea să se deconecteze complet.

„Voi ține cu familia mea la Mondial, care merită o lună din timpul meu. De un an sunt într-un blender, de la salvarea cu Parma până la Inter. Soția și copiii mei au prioritate în această vară. Voi încerca să nu stau mereu cu telefonul în mână. Acum ne trebuie o vacanță, pentru că anul trecut am mers direct la Mondialul cluburilor, iar după nouă luni avem două trofee în vitrină”, a mai zis antrenorul.

