Daniel Pancu a vrut să plece de la CFR încă din februarie! Dezvăluirea făcută de Ioan Becali

Daniel Pancu a ales să o preia pe Rapid la capătul unui sezon în care a reușit o revenire spectaculoasă pe banca celor de la CFR Cluj, preluând formația ardeleană de pe locul 13 și încheind sezonul pe locul trei, poziție ce asigură participarea în preliminariile Conference League.

Despărțirea de gruparea din Gruia s-a oficializat abia la finalul campionatului, după o serie de replici tăioase de la distanță cu finanțatorul Neluțu Varga. Totuși, ruptura s-ar fi putut produce mult mai devreme, din cauza nemulțumirilor pe care tehnicianul le avea în privința lotului de jucători.

Impresarul Ioan Becali a povestit că, imediat după un succes obținut împotriva celor de la Farul, Pancu a cedat presiunii. Antrenorul a refuzat să participe la conferința de presă și a plecat direct spre Capitală.

„Pancone e la Rapid acum. A mai avut episoade Pancu când a vrut să plece de la CFR Cluj. După meciul de la Farul a luat mașina și a plecat. Nu a mers la conferința de presă, la nimic. Eu eram la Cluj, la o petrecere. Mă sună Mureșan, credea că sunt la București. I-am zis că sunt la Cluj și el mi-a zis după că e Pancu supărat, deși a învins, că nu mai vrea să vină la club. A venit soția, l-a luat cu mașina și a plecat la București. Îl sun eu, nimic. Niciun telefon, toată noaptea”, a zis Ioan Becali, potrivit Fanatik.