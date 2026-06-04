Daniel Pancu a vrut să plece de la CFR încă din februarie! Dezvăluirea făcută de Ioan Becali

Daniel Pancu a vrut să plece de la CFR încă din februarie! Dezvăluirea făcută de Ioan Becali Superliga
SPORT.RO
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Ioan Becali a dezvăluit un moment tensionat din mandatul lui Daniel Pancu la CFR Cluj, antrenorul dorind să părăsească echipa din Gruia încă din luna februarie.

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Din articol

Daniel Pancu a ales să o preia pe Rapid la capătul unui sezon în care a reușit o revenire spectaculoasă pe banca celor de la CFR Cluj, preluând formația ardeleană de pe locul 13 și încheind sezonul pe locul trei, poziție ce asigură participarea în preliminariile Conference League

Despărțirea de gruparea din Gruia s-a oficializat abia la finalul campionatului, după o serie de replici tăioase de la distanță cu finanțatorul Neluțu Varga. Totuși, ruptura s-ar fi putut produce mult mai devreme, din cauza nemulțumirilor pe care tehnicianul le avea în privința lotului de jucători.

Impresarul Ioan Becali a povestit că, imediat după un succes obținut împotriva celor de la Farul, Pancu a cedat presiunii. Antrenorul a refuzat să participe la conferința de presă și a plecat direct spre Capitală.

„Pancone e la Rapid acum. A mai avut episoade Pancu când a vrut să plece de la CFR Cluj. După meciul de la Farul a luat mașina și a plecat. Nu a mers la conferința de presă, la nimic. Eu eram la Cluj, la o petrecere. Mă sună Mureșan, credea că sunt la București. I-am zis că sunt la Cluj și el mi-a zis după că e Pancu supărat, deși a învins, că nu mai vrea să vină la club. A venit soția, l-a luat cu mașina și a plecat la București. Îl sun eu, nimic. Niciun telefon, toată noaptea”, a zis Ioan Becali, potrivit Fanatik.

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Ioan Becali l-a făcut pe Pancu să se răzgândească

Fostul agent a reluat legătura cu tehnicianul abia în dimineața următoare, reușind, în cele din urmă, să îl convingă să nu renunțe la proiectul de la Cluj înainte de finalul stagiunii.

„Dimineața pe la 9:00 mă sună el și îi zic: ‘Daniele, ce faci, mă, tată? Păi, tu ai șase victorii la rând. Ești pe drumul bun. Și tu vrei să dai cu piciorul așa imediat la tot ce ai realizat până acum? Băi, Daniele, bă, te duci pe 50 de ani, băi, ce naiba. Hai să ne vedem la prânz la restaurant!’. El tot zicea: ‘Nu mă mai întorc, Giovanni! Nu am jucători, nu am nu știu ce…’.

Eu i-am zis să profite de ocazie, să nu dea cu piciorul, să nu își mai ia niciun angajament față de jucători, că nu este el salvatorul lor. El voia cu o lună și jumătate înainte să plece… A rezistat și și-a încheiat sezonul cu brio. Daniel visa tot timpul Rapidul, e o revanșă a lui. A mai fost la ei când erau în Liga 2. El e de-al lor, a jucat atâtea meciuri, a dat atâtea goluri”, a transmis Becali.

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