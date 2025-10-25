În prima etapă a fazei principale, echipa lui Mirel Rădoi a pierdut în Polonia, pe terenul lui Rakow, scor 0-2. A urmat apoi remiza cu Noah, scor 1-1, de pe ”Ion Oblemenco”.

Football Meets Data a spus ce șanse are Craiova să termine ultima în Conference League

După meciurile disputate în cupele europene, Football Meets Data a calculat și care sunt echipele cu cele mai multe șanse de a încheia pe ultima poziție în clasamentele competițiilor europene.

Conform statisticienilor, cele mai mare șanse să încheie pe ultimul loc în Conference League le are Aberdeen, fosta adversară a lui FCSB (30%), urmată de islandezii de la Breidablik (17%). Craiova este cotată cu șansa a 7-a de a încheia pe ultimul loc, cu 4%.

