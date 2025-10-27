Mihai Rotaru: "Exclus ca Rădoi să-și anunțe mâine plecarea"

După ce s-a vehiculat că Mirel Rădoi și-ar putea anunța marți plecarea de la Universitatea Craiova, Mihai Rotaru a intervenit la Digisport și a transmis că este exclusă o astfel de variantă, cel puțin din punctul său vedere.



"N-am avut nicio întâlnire cu Mirel Rădoi. El e Craiova, eu la București. Nu am părăsit orașul astăzi și nici nu o să fac până miercuri, când voi merge la Craiova să văd meciul. Noi discutăm în permanență în perioada asta, dar nu s-a pus problema ca să stabilim ceva, dacă să plece sau nu.



(n.r - întrebat dacă Rădoi și-ar putea anunța plecarea în cursul zilei de marți) Exclus! Cel puțin asta e părerea mea. Acum nu pot să pariez pe acțiunile altcuiva. Din punctul meu de vedere este exclus ca mâine să aveți vreo ieșire în decor. Nu cred așa ceva!", a spus Mihai Rotaru.

Rădoi, perioadă tensionată la Craiova



În ultima perioadă, Mirel Rădoi a avut un conflict cu Ștefan Baiaram, iar după pasul greșit cu ultima clasată Metaloglobus (0-0) a trimis o săgeată și către conducere.



"Trebuie să spunem adevărul. Nu doar Bergodi, Neagoe, Reghecampf sau Rădoi sunt nebuni. E clar că și la nivel de club lucrurile nu sunt stabile și trebuie să recunoaștem.



Dacă dânșii nu vor să o facă, atunci ei au o problemă. E clar că toată lumea e de vină, într-un procent mai mic sau mai mare, cu tot ce s-a întâmplat în ultima perioadă", a spus Rădoi, după duelul de la Clinceni.

