Radoi, inapoi la FCSB! Antrenorul nationalei a fost azi in cantonamentul echipei lui Becali. Cum pregateste meciul cu Islanda

Radoi sta deja cu emotii inaintea meciului decisiv cu Islanda din barajul pentru Euro 2020.

Mirel a plecat in cantonament alaturi de echipele din Liga 1. Radoi e in Spania, iar azi a fost in vizita la FCSB. Radoi nu-i urmareste doar la meciuri pe jucatorii pe care-i are in vizor. Vrea sa-i vada si la antrenamente. Pentru a se asigura ca nu scapa nimic, staff-ul nationalei s-a impartit. Secundul Dica e in Antalya. Noul antrenor de la tineret, Adrian Mutu, e asteptat de maine tot in Spania.

Islanda - Romania se joaca pe 26 martie, in direct la PRO TV. In cazul in care nationala trece de nordici, va avea meci decisiv cu invingatoarea dintre Bulgaria si Ungaria tot in deplasare, pe 31 martie.