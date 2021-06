Edi Iordanescu, primele declaratii dupa despartirea de CFR! "E foarte greu sa preconizezi unde va ajunge echipa"

Tehnicianul a hotarat de comun acord cu sefii clubului sa nu continue colaborarea.

Venit in iarna la CFR, cand echipa parea ca are sansele pentru titlu compromise, Edi Iordanescu a reusit sa redreseze corabia si a castigat in cele din urma campionatul, in detrimentrul celor de la FCSB, vazuti mari favoriti de mai toata lumea. Totusi, tehnicianul a preferat sa nu mai continua in Gruia, spuanand ca a fost decizia luata de comun acord, avand in vedere ca la formatia clujeana urmeaza o perioada de reconstructie.

"Am venit la CFR intr-o perioada foarte grea, complicata, mai mult de atat, echipa era catalogata drept una consumata, cu jucatori care au performat, dar care au avut o limita de varsta ridicata. Cand am semnat cu CFR, am primit un contract pe un an si jumatate, dar am refuzat. Am vrut unul pe jumatate de an. Am vrut sa facem o analiza in vara, sa vedem ce putem schimba.

Chiar daca ne-am dorit sa continuam impreuna, din pacate cred ca nu am gasit calea comuna. Din pacate pentru CFR vine si un moment de reconstructie, iar asteptarile sunt mari. Nu am gasit calea comuna sa continuam. Eu zic ca va fi o provocare reconstructia. Era o cale prin care faceam etapizat schimbarea jucatorilor, dar cand schimbi o echipa din temelii e mai greu. CFR nu-si permite acest lux, asa ca trebuie sa o faca treptat. Eu cand am venit in decembrie stiam ce jucatori am.

Erau jucatori cu care lucrasem la alte echipe sau chiar in primul mandat la CFR Cluj. Acum, e foarte greu sa preconizezi unde va ajunge echipa. E nevoie de un buget clar pentru aducerea jucatorilor. E greu ca echipele din Romania sa plateasca sume de transfer. Daca se vor aduce jucatori buni, totul se poate face pe repede inainte si atunci se poate face o omogenitate rapida", a declarat Edi Iordanescu la Looksport.