Mutare de ultima ora la CFR Cluj! Sumudica a dezvaluit ce a discutat cu conducerea din Gruia: "Am vorbit de 50 de ori la telefon! Nu ma asteptam la asta!"

Marius Sumudica este noul antrenor al lui CFR Cluj.

Antrenorul campioanei din Gruia se pregateste deja pentru sezonul urmator si a comunicat cu sefii care sunt dorintele sale in ceea ce priveste piata transferurilor.

Sumudica a vorbit cu Marian Copilu, cel care este considerat ca fiind piesa cheie in performantele clubului din ultimii ani, si a dezvaluit ca a ramas impresionat. In momentul negocierilor cu CFR Cluj, antrenorul roman a pus problema catorva transferuri pe care le doreste. Tehnicianul a dezvaluit ca l-a uimit modul in care este pregatit presedintele CFR-ului.

"Marian Copilu e un om care-ti da mana libera, te lasa sa lucrezi. Nu ma asteptat sa fie atat de bine pregatit, sa cunoasca atat de multi jucatori. Am avut o discutie cu el vreo doua ore, inainte sa semnez. Nu ma asteptam sa fie atat de bine pregatit.

I-am spus, de exemplu, despre un jucator pe mi-l doream, pe care sa-l aduc din Portugalia si stia totul despre el deja. E un om impatimit, care vrea sa faca performanta. E trup si suflet de dimineata pana seara. Am vorbit de peste 50 de ori la telefon cu el intr-o zi", a spus Sumudica pentru Telekom Sport.