"Puteam sa dam mai multe!" Toni Petrea voia MASACRU cu CFR! Ce a spus dupa derby-ul castigat clar de FCSB

Petrea a obtinut cea mai importanta victorie ca antrenor al FCSB in campionat!

A batut-o cu 3-0 pe CFR, echipa asteptata sa fie cea mai importanta rivala a ros-albastrilor in cursa pentru titlu.

Antrenorul FCSB spune ca scorul ar fi trebuit sa fie mai mare dupa numarul ocaziilor ratate si lauda evolutia echipei sale din prima repriza, in ciuda faptului ca FCSB n-a reusit sa marcheze in prima parte a jocului.

"Am avut o atitudine foarte buna, am fost agresivi, i-am fortat pe adversari sa greseasca. Scorul putea fi chiar mai mare, ma bucura atitudinea si evolutia jucatorilor mei. Am jucat cu echipa de pe locul 2, se poate considera ca am facut cel mai bun joc de pana acum. Am facut cea mai buna prima repriza, chiar daca n-am marcat.

Am mizat pe tineretea jucatorilor, pe agresivitatea lor. Jucatorii mei au nevoie de refacere acum. Avem 10 la nationale, avem si programul de la echipa secunda. Ma bucur ca sunt multi fotbalisti convocati de la noi, asta e datorita evolutiilor pe care le au in meciuri", a spus Petrea la Digisport.