FCSB - CFR Cluj, LIVE TEXT de la 20:30 | Derby-ul care poate decide LIDERUL din Liga 1! Iordanescu, marele absent! Echipele probabile 

Urmarim si comentam impreuna meciul dintre FCSB si CFR Cluj pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

Liderul din Liga 1 o primeste pe teren propriu pe CFR Cluj, intr-un meci cu miza in lupta la titlu. Cele doua se alfa la egalitate de puncte in clasament, ambele au cate 60 de puncte, insa FCSB se situeaza pe primul loc datorita golaverajului.

Ambele echipe vin dupa cate patru victorii consecutive, insa CFR Cluj vine dupa una categorica in fata ultimei clasate, Poli Iasi, cu 4-0, in timp ce FCSB a castigat chinuit cu UTA Arad, 1-0.

FCSB nu se poate baza pe Risto Radunovic, jucator care a fost titular in echipa lui Petrea de la transferul sau de la Astra, in timp ce CFR Cluj are mai multe absente in lot, principala fiind chiar antrenorul, Edward Iordanescu. Pe langa tehnician, Costache, Rondon si Debeljuh sunt si ei indisponibili, dupa ce au fost testati pozitiv cu Covid-19, iar Balgradean nu va juca din cauza unei accidentari.

Cu toate astea, meciul ar putea marca o revenire importanta in tabara ardelenilor. Giedrius Arlauskis are sanse mari sa fie titular in poarta, desi in etapa trecuta a aparat Sandomierski.

In meciul tur, CFR Cluj s-a impus in Gruia cu 2-0, prin golurile marcate de Deac din penalty si Costache. FCSB a castigat ultima data cu CFR Cluj in mai 2019, cu 1-0, printr-un gol marcat de Teixeira. Dupa acea victorie, ros-albastrii nu au mai reusit nici macar sa inscrie in poarta ardelenilor.

Echipe probabile:

FCSB: Vlad - Ovidiu Popescu, Cristea, Miron, Pantiru - Morutan, Sut, Olaru - Octavian Popescu, Tanase, Coman

CFR Cluj: Arlauskis - Manea, Vinicius, Burca, Camora - Deac, Bordeianu, Gadea - Chipciu, Omrani, Carnat