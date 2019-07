Prunea de de pamant cu Mircea Rednic: "Fac apel public sa se potoleasca! O sa sesizam autoritatile!" Situatia lui Eugen Neagoe

Dinamo sta pe un butoi de pulbere!

Contestat de fani, Eugen Neagoe a facut stop cardiac pe banca in timpul meciului cu Craiova. Din fericire, medicii au intervenit la timp, iar fostul jucator si antrenor al Craiovei este acum in stare stabila. Viitorul lui Neagoe in antrenorat este incert in acest moment, dar Dinamo refuza sa aduca antrenor nou in acest moment. Prunea spune ca Neagoe va ramane in familia lui Dinamo si porneste tirada impotriva suporterilor care l-au contestat pe noul antrenor. "O sa sesizez autoritatile!", spune Prunea, care anunta ca si Mircea Rednic ar fi implicat in situatia tensionata din club.

Prunea: Sesizam autoritatie. Sunt interese chiar si politice pentru preluarea acestui club!



"Avem vesti bune si ma bucur ca a depasit momentele critice, diseara o sa-l vizitam. Ramane de vazut cine sta pe banca cu CFR, momentan nu ne gandim la asta, ramanem alaturi de Eugen, el ramane parte din familia Dinamo indiferent ce se intampa.

Nu mi se pare corect sa vorbim de alt antrenor avand in vedere ca antrenorul nostru e in situatia in care este. El e constient ca trebuie sa se gandeaca la el si la familia sa.

Daca autoritatile nu se autosesizeaza si nu ii cauta pe cei care au instigat, pe instigatorii de la acest club, inseamna ca ne meritam soarta. Instigatorii se stiu, autoritatile stiu ce se intampla. Am primit azi mesaje de la dinamovisti adevarati, dar sunt o masa de manevra si nu trebuie sa ne ferim, sunt instigati si sunt platiti, sunt interese foarte mari aici.

Interese politice ca acest club sa ajunga la cine nu trebuie. I-am propus lui Negoita si a fost de acord. Ceea ce s-a intamplat aseara nu trebuie sa se mai intanple. Era sa moara un om. Fotbalul este un sport, atat. Daca nu se vor lua masuri, lucrurile vor degenera.

La Constanta erau 4-5 oameni sub influenta drogurilor, ca sa nu mai ascundem aceste lucruri, sa fie clar pentru toata lumea. E momentul critic pentru sportul romanesc, sa nu mai continue asa ceva. Fac apel public catre suporterii adevarati ai lui Dinamo, ne intalnim oricand cu autoritatile", a spus Florin Prunea.



Prunea: Fac apel la Mircea Rednic sa se potoleasca!



"Fac apel la Mircea Rednic sa se potoleasca, e fost coleg de-al meu, am vazut ca nu are nicio iesire. Mi s-ar fi parut corect fata de colegul lui Eugen Neagoe, sa ne lase in pace.

Neagoe e intr-o situatie delicata, in urmatoarele zile, luni, trebuie sa se linisteasca. El ramane alaturi de noi, face parte din familia Dinamo, a venit aici doar sa munceasca si sa-si faca meseria.

La Rednic fac un singur apel, sa ne lase in pace. Nu am spus absolut nimic despre el, dar atat ii transmit. Este a doua oara, acum o fac public. L-am sunat si i-am zis sa nu mai pronunte numele antrenorului", a mai spus Prunea.