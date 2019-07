"Clubul e ca o bomba care sta sa explodeze!" Prunea il sfatuieste pe Neagoe sa stea departe de Dinamo: "Ma gandesc daca mai continui! Atata ura nu am vazut in viata mea!"

Dinamo a fost la un pas de o tragedie! De o noua tragedie.

Eugen Neagoe, antrenorul lui Dinamo, a suferit un infarct in timpul partidei cu Craiova. Interventia rapida a medicilor de pe ambulanta prezenta la stadion a impiedicat un eveniment tragic.

Neagoe este acum in afara pericolului, insa Florin Prunea il sfatuieste sa ia o pauza. Prunea se gandeste si el sa plece de la Dinamo. Starea de tensiune de la club i-a afectat pe toti cei implicati.

"A fost la un pas de o mare tragedie. Atata ura n-am vazut in viata mea. E normal sa fie afectat (n.red. Eugen Neagoe), a fost afectat din prima zi, dar n-am stiut ca se va ajunge aici, ca daca stiam ne lasam naibii de fotbal. L-am avut si coleg de echipa, un jucator puternic, nu am crezut ca poate ajunge aici. Atata ura... nu pot sa inteleg. Pai, asta e Dinamo? Eu nu mai recunosc clubul asta.

Il sfatuiesc pe Eugen Neagoe sa se odihneasca, sa nu murim pe stadioane. A venit aici saracul sa munceasca, sa faca treaba, dar atata ura... nu pot sa inteleg. In momentul de fata suntem in stare de soc. Am auzit-o pe doctorita cand a spus ca era foarte aproape de o nenorocire. Trebuie sa ne linistim cu totii, dar de maine dupa amiaza sa ne apucam de treaba. Ma gandesc si eu serios daca sa mai continui. Nu sunt de acord cu atata ura. Ma asteptam totusi la suporterii dinamovisti sa fie mai intelegatori. S-a adunat atata ura si nu inteleg... clubul asta e ca o bomba care sta sa explodeze", a declarat Florin Prunea dupa evenimentele de aseara.