Dinamo, sfatuita sa-si caute antrenor! "Eugen Neagoe trebuie sa stea departe de fotbal cel putin o luna de zile!” EXCLUSIV

Pompiliu Popescu, fostul medic al echipei nationale de fotbal a Romaniei, a vorbit despre preinfarctul suferit de antrenorul lui Dinamo.

Sub presiunea rezultatului si contestat vehement de o parte a fanilor, lui Eugen Neagoe, antrenorul lui Dinamo, i s-a facut rau in prima repriza a meciului cu CSU Craiova, pierdut de dinamovisti cu 2-0. Dupa ce medicul echipei nu a reusit sa ii amelioreze starea de sanatate, acesta a chemat ambulanta si meciul a fost interupt pentru 10-15 minute, in final paramedicii au constatat ca a suferit un preinfarct, l-au stabilizat si l-au transportat la Spitalul de Urgenta “Floreasca”.

Medicul Pompiliu Popescu spune ca el va avea nevoie de cel putin o luna de zile de recuperare pentru a-si reveni complet. In aceste conditii, ramanerea sa pe banca lui Dinamo ar putea fi pusa sub semnul intrebarii, din moment ce echipa se afla pe ultimul loc in Liga 1, cu doua infrangeri din doua partide jucate si golaveraj -7, si tehnicianul nu va putea conduce echipa la meciurile cu CFR Cluj, Clinceni, Poli Iasi, Chindia si Hermannstadt.

Pompiliu Popescu: Neagoe trebuie sa stea departe de fotbal cel putin o luna!

“Neagoe nu a mai suferit niciun preinfarct, nu stiu de unde a aparut treaba asta. Acesta a fost primul suferit, datorita stresului. Stresul e principalul factor care declanseaza asa ceva. In sport nu e ceva intalnit foarte des, doar pentru cei care se consuma foarte mult, care au un stenotip, care au un profil predispus la consum interior. Numai aia care se consuma fac asa ceva. E mai bine de antrenorii care se agita mai mult pe margine, ca Gica Hagi de exemplu, si se descarca. Mai rau este de astia interiorizati.



Recuperare pentru el inseamna odihna si plasarea in afara stresului, fara tigari, cu regim alimentar controlat, sa nu stea in conditii excesive de caldura si de frig, sa doarma mai mult. O perioada el va sta pe langa fotbal, cred ca o luna cel putin. Au fost niste imagini puternice cu ambulanta langa banca de rezerve, mai ales ca la Dinamo s-a intamplat ce s-a intamplat si cu Hildan sau Ekeng. Dar el era constient, iar inima se opreste odata cu inconstienta. I-au pus electrozi, ca sa fie monitorizat pentru EKG, nu au facut resuscitare.



Ar fi fost bine sa fie un avertisment pentru alti antrenori si fotbalul sa fie considerat doar un sport si doar un joc, dar aici se invart cele mai mari sume de bani, se fac averi, cariere, sunt orgolii. Banul e ala care duce la orice. Nu e un simplu joc, un simplu joc e pentru cine nu cunoaste fotbalul. E al dracului de disputat si de crancen jocul asta! Sunt banii la mijloc si pentru bani se sacrifica oricine”, a declarat Pompiliu Popescu pentru Sport.ro.

Dinamo a pierdut meciul cu Craiova de pe National Arena din etapa a doua a Ligii 1, scor 0-2.