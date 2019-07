"Daca nu se aduna puncte rapid, sezonul asta exista pericolul retrogradarii"! Un fost portar al lui Dinamo a vorbit despre situatia de la club

Dupa doua etape jucate, Dinamo e pe ultimul loc in Liga 1, cu zero puncte si golaveraj -7.

Dinamo a inceput foarte slab Liga 1, desi fanii sperau ca va fi un sezon in care echipa se va lupta la titlu. Cu foarte multi jucatori noi in lot, dupa 0-5 cu Viitorul si 0-2 cu Craiova, fara Eugen Neagoe pe banca, cu ultrasii pusi pe scandal si cu un meci contra lui CFR Cluj in etapa viitoare, dinamovistii incep sa se gandeasca la ce e mai rau, asa cum marturiseste Cristi Munteanu, fostul portar al "cainilor".

“E un inceput slab de sezon. E o lipsa de omogenitate clara. In meciul cu Viitorul a facut diferenta jocul de echipa al lui Hagi, au fost mai omogeni si mai buni din punct de vedere individual, iar Dinamo a vrut sa joace parte in parte. Ati vazut ce probleme a avut Viitorul cu Chindia, care s-a adaptat mai bine jocului lor… Diferenta a fost clara in sensul ca Viitorul a produs fotbal, iar Dinamo nu a produs nimic. Dupa ce ca s-a schimbat aproape toata echipa si Viitorul era mai omogena, sa ai proprii suporteri din primul minut impotriva antrenorului, e o problema. Cred ca a contat si asta. In acelasi timp, astea sunt lucruri colaterale, nu trebuie sa le scuzam prea mult atitudinea jucatorilor. La 2-0, Dinamo mi s-a parut o echipa speriata, jucatorii erau debusolati. Echipa trebuia sa aiba o reactie, macar de orgoliu, si nu a avut niciun fel de reactie.

La meciul cu Craiova nu s-a inceput rau jocul, dar au platit din nou tribut faptului ca s-au strans 12-14 insi de doar 3-4 saptamani, nu se cunosc intre ei, iar au existat scandari de demisie. S-a vazut putina atitudine, o imbunatatire. Daca nu se intampla incidentul cu Neagoe, nu cred ca se pierdea meciul. Nu ai cum sa nu te afecteze un asemenea episod. Nu s-a vazut o diferenta asa mare ca la meciul cu Viitorul, iar Craiova e o echipa buna, solida. La Dinamo, in afara de juniori, gasesti greu un jucator care sa aiba o vechime mai mare de 6 luni in club.

Un lucru e cert, daca nu va fi pace la club, acum chiar exista riscul, la cum merge echipa, sa retrogradeze. Anul asta nu mai e de gluma, daca nu se incepe rapid sa adune puncte. Bine, a fost si un inceput greu, cu Viitorul, Craiova si CFR Cluj, locurile 3, 4 si 1 din sezonul trecut. Ne-a prins debutul de sezon cu antrenor nou, conducere noua, echipa nou, suporteri impotriva, patron pe picior de plecare, e o reteta perfecta de faliment.

Trebuie sa avem rabdare, pentru ca aseara putea sa se intample din nou o tragedie si iar era Dinamo in centrul atentiei, intr-un mod negativ. Suporterii trebuie sa fie alaturi de echipa, pentru ca fac rau. Trebuie sa acceptam realitatea ca in situatia asta suntem si de aici trebuie sa construim. Daca castigam meciurile, se schimba si moralul jucatorilor si lucrurile revin pe fagasul normal, iar sezonul e lung. Toti jucatorii cred ca sunt acum cu moralul la pamant, nu sunt bine din punct de vedere psihic. Poate ca, in situatia asta, Dinamo era mai avantajata daca avea tribunele inchise, era mult mai liniste.

Trebuie sa nu mai punem o presiune suplimentara pe echipa, pentru sunt convins ca toti vor sa faca treaba buna, dar au nevoie de timp. E nevoie de omogenizare si de sansa. Se vede cel mai bine la Montini, golgheterul echipei din sezonul trecut, care e si el bulversat acum, poate si de responsabilitatea de a fi capitan in absenta lui Nistor. Sunt jucatori veniti de cateva saptamani, daca ii lasi la Arena Nationala nu stiu sa ajunga la Stadionul Dinamo. Eu, ca suporter al lui Dinamo, nu sunt suparat pe nimeni, nu imi convine, dar am rabdare”, a declarat Munteanu pentru Sport.ro.