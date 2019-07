DINAMO - CRAIOVA LIVE 21.00 | Absenta uriasa pentru Neagoe la derby-ul etapei! Cati suporteri vor fi la meci

Comentam impreuna derby-ul DINAMO - UNIVERSITATEA CRAIOVA pe www.sport.ro, Facebook/Sport.ro si in aplicatia de mobil Sport.ro.

Dinamo incearca sa isi revina dupa socul din prima etapa, 0-5 in deplasarea de la Viitorul, si joaca pe propriul teren contra Craiovei in derby-ul etapei a doua. Eugen Neagoe nu il va avea pe teren pe capitanul Dan Nistor, cel care nu s-a refacut dupa accidentarea suferita in presezon.

Nistor a suferit o contractura in partida amicala cu Chindia Targoviste si nu a jucat nici cu Viitorul. Desi sperau ca Nistor sa revina cu Craiova, acesta s-a resimtit la un antrenament si Neagoe nu va risca o accidentare mai grava.

Fanii vin in numar mare

Peste 10.000 de fani se anunta pentru partida din aceasta seara, cel putin 7.000 urmand sa fie in Peluza Catalin Haldan. Si de la Craiova vin 600 de fani, conform sedintei tehnice din aceasta dimineata. Partida de pe National Arena se putea disputa fara suporteri dupa incidentele din prima etapa, cand fanii lui Dinamo au intrat pe gazon iar meciul a fost intrerupt 20 de minute, insa decizia a fost amanata pentru saptamana viitoare.

Dinamo are nevoie mare de un rezultat bun dupa umilinta cu Viitorul, in conditiile in care etapa viitoare va juca impotriva CFR-ului!

Partida va fi arbitrata de Istvan Kovacs.

Echipele probabile:

Dinamo: Piscitelli - De Moura, Klimavicius, Ciubotariu, Sin - Mrzljak, Rauta - Sorescu, Bru, Moldoveanu - Montini

Universitatea Craiova: Pigliacelli - Martici, Kelici, Hreniuc, Bancu - Mateiu - Barbut, Cicaldau, Qaka, Baiaram - M Roman II.