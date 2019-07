Eugen Neagoe e din ce in ce mai bine! Noi informatii despre starea antrenorului de la Dinamo. Cat mai sta in spital

Medicii au evitat la limita o noua tragedie la Dinamo.

Eugen Neagoe a facut stop cardio-respirator in timpul meciului cu Craiova dupa cateva zile in care a mancat putin, a baut multa cafea si a fumat. Antrenorul era stresat de situatia lui Dinamo, dupa a inceput cu 0-5 in prima etapa cu Viitorul, iar fanii l-au contestat inca de la prezentare. Interventia medicilor a fost critica dezvaluie Florin Prunea, care a vorbit in aceasta dimineata cu antrenorul si a aflat ca acesta se va recupera, insa are nevoie de odihna.

“Slava Domnului! Acum am inchis telefonul cu el. A depasit momentele critice si e extraordinar. As vrea sa le multumesc celor doua doamne si echipajului, pentru ca am vazut ce inseamna lupta cu moartea. L-au adus pe Eugen inapoi. Nu vreau sa mai traiesc niciodata asta. Inima lui de sportiv puternic l-a ajutat si a trecut peste. E bine, sub observatie, e la spital. Vreau sa le multumesc doctorilor, care aseara au facut ce e omeneste posibil pentru a trece peste acest moment. Nu mai exista fotbal, s-a ajuns prea departe, e prea multa ura, rautate si nu inteleg de unde. Nu acesta e Dinamo. Nu avem ce sa mai discutam. Eugen e bine si sper ca in cel mai scurt timp sa-si revina total", a dezvaluit Prunea la ProSport.

"E o persoana care se deschide usor celor dragi. Daca simteam, il menajam. A pregatit saptamana normal, am pregatit jucatorii, dar iata ca a venit un soc puternic. Si eu am fost fumator, fumam mult, am baut cafea, dar m-am lasat. Meseria de antrenor in Romania e grea, te consuma mult. Va mai sta cateva zile sub obsevatie, trebuie facuta o observatie, mai sta cateva zile in spital", a adaugat Prunea.

Pleaca si Prunea si Neagoe de la Dinamo?

Fanii dinamovisti au contestat cuplul Prunea-Neagoe, iar acum acestia ar putea sa renunte in urma incidentului din meciul cu Craiova. Momentan, toata lumea se gandeste la sanatatea lui Neagoe, dar si la meciul cu CFR Cluj din etapa urmatoare. Dinamo are golaveraj 0-7 in primele doua etape.

"Pentru noi e important sa strangem randurile. E important ca Eugen sa-si revina. Trebuie sa mergem mai departe, ne asteapta un joc greu la Cluj. E greu de vorbit acum. Vom vedea. Avem o intalnire la nivelul conducerii, vom discuta aceste lucruri.

Lucrurile sunt extrem de delicate. E vorba despre sanatatea lui. Nu cred ca se mai gandeste. Ma intreba despre fazele de meci aseara, cum a jucat unul si altul. I-am spus sa lase fotbalul si sa se puna pe picioare", a mai spus Prunea



Craiova s-a impus cu 2-0 in fata lui Dinamo pe National Arena in etapa 2 din Liga 1.