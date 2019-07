REACTIE DURA a capitanului lui Dinamo: "Omul era intins pe jos si ei injurau! Parca suntem in Evul Mediu!" Ce i-a transmis antrenorul inaintea meciului cu Craiova

Eugen Neagoe a trecut printr-un moment de cumpana aseara, pe Arena Nationala, la meciul cu Craiova.

Antrenorul dinamovist a suferit un infarct in timpul partidei si a fost resuscitat in ambulanta. Capitanul Dan Nistor ii considera vinovati pe suporteri pentru starea de tensiune perpetua de la echipa.

Nistor a dezvaluit ca a discutat cu Neagoe inaintea meciului cu Craiova, iar antrenorul era stresat inaintea partidei: isi dorea sa castige cu orice pret confruntarea cu oltenii dupa meciul cu Viitorul din prima etapa in care Dinamo a pierdut cu 0-5.

"Eu eram in tribuna in acel moment. A fost un pic de forfota si am vazut ca Straton a fugit catre Ambulanta. Cand am coborat l-am vazut pe domnul Neagoe prabusit. Nu stiam ca e vorba de dansul. Isi dorea foarte mult sa castigm meciul. A fost abatut in ziua meciului, voia neaparat victoria. Chiar mi-a zis 'Dane, trebuie sa castigam astazi, sa linistim apele'. Era agitat, se gandea la meci.

Toata lumea e agitata. E cam haos. Jucatorilor le e frica sa iasa si pe drum! Nu stiu ce vina au ei, ce vina are Neagoe sau Prunea. Nu e normal. Omul ala era intins si ei injurau. Nu se fac chestiile astea. Parca suntem in Evul Mediu. Imi asum ce spun. Omul ala are familie acasa. Este inadmisibil!", a declarat Dan Nistor pentru DigiSport.