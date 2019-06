Promisiunea lui Neagoe pentru Dinamo: defensiva de play-off si jucatori ieftini si buni

Dupa ce l-a demis pe Mircea Rednic, patronul Ionut Negoita s-a inteles cu Eugen Neagoe.

"Am semnat pe doi ani, dar nu e ca si cum nu pot fi dat afara daca nu am rezultate. Dinamo trebuie sa se bata intotdeauna la cupele europene si la titlu. Este obligatoriu! Nu eram aici daca nu ne doream cupele europene si o clasare foarte, foarte buna pentru club, pentru tot ce inseamna Dinamo. Cu siguranta vor fi jucatori importanti care vor veni. Este destul de greu sa aduc jucatori de la Sepsi, dar in acest moment nu pot sa va spun despre ce jucatori am discutat, dar cu siguranta vor fi jucatori valorosi", a declarat Neagoe.

Eugen Neagoe poate veni la Dinamo insotit de Ousmane Viera (32 de ani, fundas central, 31 meciuri / 1 gol in acest sezon), Igor Jovanovici (30 de ani, fundas central, 34m/1g), Gabriel Moura (30 de ani, fundas dreapta, 34m), Daisuke Sato (24 de ani, fundas stanga, 28m) si Andrei Sintean (19 ani, atacant, 2m), oamenii adusi de el la Sepsi, dar care fost pusi recent pe liber de clubul din Sf. Gheorghe. Primii doi ar urma sa acopere postul de fundasi centrali, alaturi de Klimavicius si tinerii Grigore, Ciobotariu si Ehrman, in timp ce Moura si Sato ar dubla posturile de fundasi de banda, unde li se va propune sa ramana lui Aliji si Dussaut, dar in conditii contractuale usor schimbate. Sintean, care va deveni probabil om de baza in nationala de tineret, dupa Campionatul European din aceasta vara, ar putea fi imprumutat pe un sezon de la Slavia Praga si ar reprezenta, alaturi de Moldoveanu, inca o solutie pentru respectarea regulii U21.

Acestora li s-ar adauga alti 3-4 jucatori liberi de contract, dar de o valoare mai buna decat cei adusi de Neagoe la Sepsi, unde salariile erau mai mici decat la Dinamo. "In fiecare perioada de transferuri, sun zeci de prieteni si cunostinte si vad sute de DVD-uri cu jucatori, ca sa pot alege ce e mai bun. Exista jucatori valorosi si liberi de contract, doar ca trebuie sa cauti mult ca sa ii gasesti. In perioada aia, sotia stie ca stau mai mult la club decat cu ea", spunea Neagoe, cunoscut pentru "ochiul" sau in privinta jucatorilor.