OFICIAL | Neagoe, noul antrenor al lui Dinamo: "Nici macar nu am vorbit de titlu!" Care e principalul sau obiectiv in "Stefan cel Mare"

Dinamo are un nou antrenor.



Eugen Neagoe este noul antrenor al lui Dinamo. Neagoe a semnat un contract valabil pe doua sezoane si are drept obiectiv calificarea echipei in play-off.

Fostul tehnician de la Sepsi a declarat ca varianta titlului nici nu a fost luata in calcul la negocieri. Dinamo va face o campanie importanta de transferuri din vara, dar nu va aduce nimic de la Sepsi.

"Am semnat pe doi ani, dar nu e ca si cum nu pot fi dat afara daca nu am rezultate. Obiectivul e sa duc echipa in play-off. Nu am vorbit de titlu. Nu e greu de negociat cu Negoita. Vor veni multi jucatori, dar nu iau de la Sepsi. Sunt scumpi. A venit neasteptat aceasta varianta", a declarat Neagoe la iesirea de la negocieri.

Cinci ore au durat discutiile dintre Neagoe si patronul Ionut Negoita.