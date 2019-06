BREAKING NEWS: BOMBA MOMENTULUI in Europa! Real l-a luat pe Jovic! Cat va plati pentru el

Luka Jovic e noul jucator al lui Real Madrid!

Atacantul de 21 de ani a semnat pe 6 sezoane cu Real! Madridul plateste 60 de milioane in schimbul sau, plus 5 in functie de performantele viitoare ale fotbalistului sarb.

Nu toti banii merg la Eintracht. 30% din suma ajunge la fosta echipa a lui Jovic, Benfica. Dupa sezonul fantastic al lui Jovic, Eintracht mai achitase catre Benfica 6 milioane, clauza de transfer definitiv a fotbalistului. Jovic a fost imprumutat in ultimul an de Benfica in Bundesliga.

Zidane da astfel prima lovitura majora pe piata transferurilor in aceasta vara. Jovic a marcat 27 de goluri si a oferit 7 pase de gol in acest sezon la Eintracht in toate competitiile. Inca de la revenirea lui Zizou pe Bernabeu, antrenorul i-a transmis clar lui Florentino Perez ca Jovic este favoritul sau pentru noul atac galactic pe care vrea sa-l construiasca. Desi a mai avut oferte din Premier League si de la Bayern, Jovic si-a dorit si el enorm transferul la Real.

Conform Marca, Real se mai pregateste sa anunte transferurile lui Eden Hazard (Chelsea) si Mendy (Lyon), dupa ce a mai rezolvat trecerile lui Eder Militao (Porto) si Rodrygo (Santos).

Marca a anuntat in aprilie discutiile dintre Real si Eintracht pentru Jovic.