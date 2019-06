Mircea Rednic a iesit la atac dupa ce a fost demis de Negoita! "Le-a fost teama! Nu au fost corecti! Ce a spus fostul antrenor al lui Dinamo!

Mircea Rednic nu mai este antrenorul lui Dinamo.

Dinamo a incheiat acest sezon pe locul 9, cea mai slaba clasare din istoria clubului, iar Ionut Negoita a decis sa renunte la serviciile lui Mircea Rednic. Eugen Neagoe a fost numit antrenor principal in locul sau.

Rednic: "Cu lotul de atunci ne bateam la retrogradare!"

"Lucrurile au venit din partea conducerii, nu din partea mea. Ne-am dat intalnire sa discutam despre program, despre lot. Am fost anuntat de Bogdan (n.r. - Bogdan Balanescu) ca domnul Ionut e nemultumit ca am terminat pe locul 9 si a decis sa nu mai colaboram.

Nu erau semne. Acum vad ca a aparut o clauza in contract cu play-off-ul. Nimeni nu a vorbit de play-off in afara de mine. Chiar daca nu ne calificam in play-off, pregatim sezonul urmator. De ce nu m-au dat afara atunci cand nu m-am calificat in play-off? Vreti sa va spun eu de ce nu m-au dat afara atunci? Le-a fost teama. Cu lotul care era atunci, va spun eu ca ne bateam la retrogradare. De aceea am asteptat perioada de transferuri ca sa aduc jucatori", a spus Mircea Rednic pentru Digi.

Mircea Rednic: "Negoita nu a vrut sa se implice"

"Puriul" il acuza pe Ionut Negoita ca nu s-a implicat suficient la Dinamo. Mai mult, fostul antrenor al "cainilor" a dezvaluit ca deja incepuse pregatirile pentru sezonul viitor.

"Nu au fost corecti, ca ei trebuiau sa spuna. Mircea, pe noi ne intereseaza locul 7. Nimenu nu a spus nimic. Toata lumea a vorbit despre faptul ca pregatim sezonul viitor. Nu mai schimbam nici eu sistemul.

M-au surprins. Trebuia sa fii corect si sa spui. Ei stiu de ce am venit eu. Eu l-am vazut pe Negoita de doua ori. O data, din greseala, eram cu echipa si jucam la Astra. A doua oara cand am venit sa vorbim despre cumpararea clubului. De doua ori m-am vazut cu el.

Preferam sa il vad mai des si sa stiu ce isi doreste si el si sa nu transmita prin altii. Nu a vrut sa se implice cu nimic. Si atunci te deranjeaza ca ai terminat pe locul 9 si tu nu te implici", a adaugat Rednic.