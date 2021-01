Prima reactie a lui Gane dupa tragerea la sorti a optimilor Cupei Romaniei. Ce a spus despre SOCUL cu FCSB si despre castigarea competitiei

Antrenorul lui Dinamo a oferit primele declaratii dupa aflarea vestii ca ii vor intalni pe marii rivali in aceasta faza a competitiei.

Gane a dezvaluit ca nu a urmarit tragerea la sorti deoarece se afla la antrenament in acel moment si a anuntat ca obiectivul echipei sale este castigarea Cupei Romaniei.

"Eram pe teren, la Saftica, la antrenament, n-am avut cum sa vad tragerea. Nu ma asteptam sa ne intalnim cu FCSB in aceasta faza a competitiei. Este, cu siguranta, cel mai important meci al optimilor, un duel asteptat de toti suporterii nostri.

Nici in turul trecut al Cupei nu am avut un adversar facil, n-a fost un meci usor, dar am eliminat Viitorul cand alte echipe au jucat cu adversari de Liga 2. Cupa Romaniei ramane unul dintre obiectivele acestui sezon", a declarat Ionel Gane potrivit site-ului oficial al clubului.

Socul optimilor de finala ale Cupei Romaniei dintre Dinamo si FCSB se va disputa in a doua jumatate a lunii februarie.

Pana la acel meci, dinamovistii se pregatesc de primul meci din 2021 impotriva lui Hermannstadt. Meciul se va juca miercuri, 13 ianuarie, de la ora 19:00 si va fi transmis LIVE TEXT pe www.sport.ro