Probleme pentru un jucator care tocmai a plecat de la Dinamo. A PICAT vizita medicala la noua echipa

Spaniolul Rene Hinojo a plecat din Stefan cel Mare din cauza problemelor financiare.

Anuntat ca viitorul portar al celor de la Real Zaragoza, Roman Hinojo a picat examenul medical efectuat la echipa din Segunda Division, anunta presa din Spania.

Astfel, oficialii clubului au luat decizia de a a-l mai tine la echipa pe portarul Alvaro Raton care urma sa plece la Gimnastic.

Jurnalistii spanioli noteaza ca medicii Zaragozei nu au fost multumiti de parametrii fizici in care s-a aflat fostul portar al lui Dinamo la vizita medicala de vineri.

Urmeaza ca fotbalistul in varsta de 37 sa fie supus unor teste suplimentare in urma carora oficialii de la Zaragoza vor lua o decizie finala in ceea ce-l priveste.

Hinojo a venit la Dinamo in septembrie 2020 si a parasit echipa din Stefan cel Mare dupa doar trei luni si jumatate din cauza problemelor financiare de la echipa.

Inainte sa ajunga in Romania, Hinojo a jucat doar in Spania pentru echipe precum Cartagena, Llagostera, Girona, Ponferradina sau Almeria.

In acest sezon, portarul spaniol a aparat poarta lui Dinamo in trei meciuri, doua in Liga 1 si unul in Cupa Romaniei, in care a primit trei goluri.