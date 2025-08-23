Dacă în ferestrele de transferuri precedente, patronul de la FCSB căuta să vândă jucători pe sume cât mai mari, acum Becali și-a propus să păstreze cei mai buni jucători la echipă pentru a nu mai rata calificările în cupele europene.

Ioan Becali: ”Dacă dă 23 de goluri, FCSB îl dă pe 14-15 milioane pe Bîrligea!”

Strategia nu a funcționat, având în vedere că echipa a fost eliminată de Shkendija în turul doi preliminar Champions League.

Totuși, roș-albaștrii au șanse să se califice în faza principală Europa League. Totul se va decide în returul cu Aberdeen din play-off-ul competiției. Prima manșă s-a încheiat la egalitate, scor 2-2.

Chiar dacă vrea să țină la echipă jucătorii în care are cea mai mare încredere, finanțatorul de la FCSB nu se poate opune unui transfer record pentru fotbalul românesc. Ioan Becali este convins că FCSB îl poate vinde pe Bîrligea pentru o sumă uriașă, 15 milioane de euro, însă doar cu condiția ca atacantul să marcheze peste 20 de goluri. Renumitul agent susține că atacantul lui FCSB este peste nivelul lui Louis Munteanu.

”Bîrligea e altceva, e jucător, e atacant. (n.r. pe ce sumă îl va da pe Bîrligea?) Dacă dă 23 de goluri, îl dă pe 14-15 milioane. Cu adevărat, chiar îl dă.

Poate îi lipsesc 2-3 centimetri, dar sare bine și la cap. E diferență între Bîrligea și Munteanu. (n.r. e cu două clase peste el?) Nu știu dacă sunt două clase, dar e atacant de rasă.

E ce se cere, mai și aleargă, recuperează mingea. Louis Munteanu e un jucător bun, dar nu poate să fie ca Bîrligea. Să mă contrazică”, a spus Giovanni Becali, potrivit Fanatik.

