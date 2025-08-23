Florin Gardoș a comentat transferul încă neoficializat al lui Ianis Hagi la Fatih Karagumruk.

Florin Gardoș: ”Nu cred că era mai bine ca Ianis Hagi să vină la FCSB!”

Fostul jucător de la FCSB și Southampton consideră că internaționalul român nu mai poate amâna semnarea unui contract, având în vedere că este liber de contract de când a plecat de la Rangers.

Gardoș crede că Turcia este o destinație potrivită pentru Ianis Hagi, având în vedere și faptul că tatăl său, Gheorghe Hagi, a scris istorie în fotbalul turc. În plus, fostul fundaș crede că în alegerea lui Ianis Hagi a contat foarte mult și latura financiară.

Întrebat dacă ar fi fost mai bine pentru Hagi Jr dacă ar fi acceptat oferta de la Gigi Becali, Gardoș a oferit un răspuns clar.

”Mi-aș fi dorit să nu mai aștepte, pentru că nu e ok când trece timpul și te antrenezi singur. Am trecut prin ele, nu e un sentiment deloc plăcut și pierzi timp, dar sunt cluburi care au anumite priorități și, dacă nu ies transferurile respective, se duc pe listă în jos. Campionatul Turciei e puternic și, ținând cont de faptul că tatăl lui a jucat acolo, sunt sigur că sunt multe relații.

E diferență mare între România și Turcia. Nu știu cum e mai bine, dar ce pot să spune e că factorul financiar e important pentru oricine și, când pui în balanță 20.000 pe lună și 100.000 pe lună, contează și asta. Campionatul Turciei e foarte, foarte puternic în momentul de față. Cel mai mult contează să joace.

Nu cred că era mai bine să vină la FCSB, pentru că FCSB a început cum a început campionatul, mi-e greu să cred că vor repeta performanțele de anul trecut în Europa. Din punctul ăsta de vedere, e mai bine că merge acolo, dar, repet, să joace e cel mai important”, a spus Florin Gardoș la PlayOnSport.

