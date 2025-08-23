EXCLUSIV Florin Gardoș a găsit cheia returului FCSB - Aberdeen (PRO TV și VOYO): „Asta le-ar pune probleme”

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Florin Gardoș a explicat ce și-ar dori să vadă de la FCSB pentru returul cu Aberdeen.

TAGS:
FCSBAberdeenFlorin GardosVoyo
Din articol

FCSB a remizat, scor 2-2, în meciul tur cu Aberdeen din Scoția. Partida din play-off-ul Europa League a putut fi urmărită pe VOYO.

Golurile „roș-albaștrilor” au fost marcate de Daniel Bîrligea și Darius Olaru, în timp ce scoțienii au punctat prin Dante Polvara și Ester Sokler.

Florin Gardoș a găsit cheia returului FCSB - Aberdeen

Florin Gardoș e de părere că FCSB va trece de Aberdeen în această dublă manșă și se va califica în faza ligii din Europa League.

Fostul fundaș al „roș-albaștrilor” și-ar dori să vadă un pressing sus făcut de FCSB în partida de pe Arena Națională, chiar dacă în meciul tur elevii lui Charalambous au abordat altă tactică.

„Cred că FCSB se va califica, a fost singurul meci din cele trei (n.r. Inter d'Escaldes, Shkendija, Drita) în care FCSB s-a apărat mai mult și a încercat un joc pe contraatac. Aș vrea să văd un pressing pe Arena Națională, cred că asta le-ar pune probleme scoțienilor”, a spus Florin Gardoș.

Partida FCSB - Aberdeen, din returul play-off-ului de Europa League, va avea loc joi, de la ora 21:30 și va putea fi vizionată în direct la PRO TV și pe platforma VOYO.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Trump a devenit sceptic în privința întâlnirii Putin-Zelenski. Moscova acuză Kievul: „A fost foarte clar pentru toată lumea”
Trump a devenit sceptic &icirc;n privința &icirc;nt&acirc;lnirii Putin-Zelenski. Moscova acuză Kievul: &bdquo;A fost foarte clar pentru toată lumea&rdquo;
ARTICOLE PE SUBIECT
FCSB poate face un transfer record &icirc;n fotbalul rom&acirc;nesc: &rdquo;14-15 milioane de euro!&rdquo;
FCSB poate face un transfer record în fotbalul românesc: ”14-15 milioane de euro!”
C&acirc;nd ar putea debuta Mamadou Thiam la FCSB! A fost &icirc;nscris pe foaia LPF
Când ar putea debuta Mamadou Thiam la FCSB! A fost înscris pe foaia LPF
Scoțienii s-au revoltat &icirc;nainte de returul cu FCSB: &rdquo;Ce trebuie să mai facă?&rdquo;
Scoțienii s-au revoltat înainte de returul cu FCSB: ”Ce trebuie să mai facă?”
ULTIMELE STIRI
Manchester City - Tottenham 0-2, &icirc;n direct pe VOYO! Spurs și-a dublat avantajul &icirc;n urma unei gafe incredibile
Manchester City - Tottenham 0-2, în direct pe VOYO! Spurs și-a dublat avantajul în urma unei gafe incredibile
Fotbalistul de 78.000.000 de euro pleacă din Premier League și semnează &icirc;n Serie A
Fotbalistul de 78.000.000 de euro pleacă din Premier League și semnează în Serie A
Un străin din Superliga l-a dat pe spate pe Mircea Lucescu: &rdquo;Nu avem jucători ca el!&rdquo;
Un străin din Superliga l-a dat pe spate pe Mircea Lucescu: ”Nu avem jucători ca el!”
Marseille &ndash; Paris FC, 18:00, LIVE pe VOYO. OM caută primele puncte &icirc;n noul sezon
Marseille – Paris FC, 18:00, LIVE pe VOYO. OM caută primele puncte în noul sezon
FCSB, o opțiune mai bună pentru Ianis Hagi dec&acirc;t Karagumruk?! Răspunsul direct al lui Florin Gardoș
FCSB, o opțiune mai bună pentru Ianis Hagi decât Karagumruk?! Răspunsul direct al lui Florin Gardoș
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Ianis Hagi și-a dat acordul și semnează! Ce salariu va avea la noua sa echipă

Ianis Hagi și-a dat acordul și semnează! Ce salariu va avea la noua sa echipă

Noul antrenor al lui Ianis Hagi a cedat: &rdquo;Ca să rezum: Un dezastru!&rdquo;

Noul antrenor al lui Ianis Hagi a cedat: ”Ca să rezum: Un dezastru!”

Universitatea Craiova, &icirc;n urna a șasea din Conference League! Cu cine pot juca oltenii &icirc;n faza principală

Universitatea Craiova, în urna a șasea din Conference League! Cu cine pot juca oltenii în faza principală

Mesajul clar al lui Dumfries! Diferențele dintre Chivu și Inzaghi: &bdquo;Sunt impresionat&rdquo;

Mesajul clar al lui Dumfries! Diferențele dintre Chivu și Inzaghi: „Sunt impresionat”

Mutare-fulger &icirc;n Gruia după plecarea lui Dan Petrescu! Ioan Varga s-a &icirc;nțeles cu antrenorul care a reușit eventul cu CFR Cluj

Mutare-fulger în Gruia după plecarea lui Dan Petrescu! Ioan Varga s-a înțeles cu antrenorul care a reușit eventul cu CFR Cluj

Jucătorul care l-a dat pe spate pe Gigi Becali: &rdquo;Zici că e tanc&rdquo;

Jucătorul care l-a dat pe spate pe Gigi Becali: ”Zici că e tanc”

CITESTE SI
Trump a devenit sceptic &icirc;n privința &icirc;nt&acirc;lnirii Putin-Zelenski. Moscova acuză Kievul: &bdquo;A fost foarte clar pentru toată lumea&rdquo;

stirileprotv Trump a devenit sceptic în privința întâlnirii Putin-Zelenski. Moscova acuză Kievul: „A fost foarte clar pentru toată lumea”

Decăderea lui &rdquo;Brad Pitt de Franța&rdquo;. Superbul actor este acum de nerecunoscut și trăiește din pensia alimentară a copiilor

protv Decăderea lui ”Brad Pitt de Franța”. Superbul actor este acum de nerecunoscut și trăiește din pensia alimentară a copiilor

Cum vor fi &icirc;ncasați banii din conturile de pensii private. Limita p&acirc;nă la care vom putea primi &icirc;ntreaga sumă deodată

stirileprotv Cum vor fi încasați banii din conturile de pensii private. Limita până la care vom putea primi întreaga sumă deodată

Dua Lipa a &icirc;mplinit 30 de ani. Povestea din spatele succesului. GALERIE FOTO

stirileprotv Dua Lipa a împlinit 30 de ani. Povestea din spatele succesului. GALERIE FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UEFA Europa League
FC DRITA - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FC DRITA - FCSB


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!