FCSB a remizat, scor 2-2, în meciul tur cu Aberdeen din Scoția. Partida din play-off-ul Europa League a putut fi urmărită pe VOYO.

Golurile „roș-albaștrilor” au fost marcate de Daniel Bîrligea și Darius Olaru, în timp ce scoțienii au punctat prin Dante Polvara și Ester Sokler.

Florin Gardoș a găsit cheia returului FCSB - Aberdeen

Florin Gardoș e de părere că FCSB va trece de Aberdeen în această dublă manșă și se va califica în faza ligii din Europa League.

Fostul fundaș al „roș-albaștrilor” și-ar dori să vadă un pressing sus făcut de FCSB în partida de pe Arena Națională, chiar dacă în meciul tur elevii lui Charalambous au abordat altă tactică.

