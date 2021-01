Laszlo Balint, multumit dupa egalul cu Viitorul: "Am reusit sa blocam o echipa cu potential ofensiv mare"

UTA Arad a terminat la egalitate, scor 0-0, meciul de pe teren propriu cu Viitorul.

Dupa meci, antrenorul aradenilor Laszlo Balint s-a aratat multumit de organizarea buna pe care a avut-o echipa sa si de faptul ca au reusit sa nu primeasca gol.

"Este un punct castigat, un punct de care aveam nevoie dupa o perioada dificila. Am demonstrat ca putem sa ne revenim, sa aratam spiritul de care avem nevoie pentru a ne lupta cu orice echipa a campionatului.

Am reusit sa blocam o echipa cu potential ofensiv mare. Baietii au fost mult mai responsabili, mult mai organizati. Stiam ca trebuie sa fim la un nivel bun de organizare si de responsabilitate. Ne bucuram ca ne-am recapatat siguranta defensiva pe care am aratat-o in mai multe meciuri din turul campionatului.

Mergem la Voluntari, o echipa care este si ea in criza de puncte. Avem nevoie de o victorie, important e sa ne refacem. Mergem la o echipa care are mai multe zile in plus fata de noi pentru a pregati meciul", a declarat Balint dupa meci.