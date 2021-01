"Care-i problema daca mi-a pus mana pe fund?! I-a fost greu. Dupa cum se vede, ne-am distrat!" Laurette, dezvaluiri de ULTIMA ORA dupa ce Gueye a INJURAT Dinamo si a pipait-o in jacuzzi

Gueye se aude injurand cand e intrebat de Dinamo. Atacantul sustine ca s-a suparat din cauza modului in care a fost tratat de Cortacero si de oamenii lui.

Fotbalistul trecut pe la Everton e aparat de Laurette, modelul care apare in filmare. Femeia spune ca Gueye a trecut printr-o perioada dificila dupa transferul in Romania.

"Dupa cum se vede, ne-am distrat. Baiatul acesta n-ar trebui sa fie dat afara din tara, am auzit ce a spus Florentin Petre. E cam rautacios. Fiecare om face ce vrea in viata privata. Eram la distractie si faceam o gluma. Nu inseamna ca a vorbit si serios. Nu ma intereseaza ce spune lumea. Daca imi pune mana pe fund, care e problema?

Magaye e un baiat foarte muncitor si isi face treaba foarte bine la Dinamo. E un fotbalist foarte bun, ii stiu situatia de cand a venit in tara. A stat la mine in casa trei luni de zile, n-a mancat pe banii lui Dinamo. Ne cunoastem de mult, eu il cunosci dinainte sa vina in Bucuresti si stiu prin ce a trecut. Au fost momente foarte grele, l-am sustinut cum am putut mai bine.

Am vrut sa-i fac o surpriza. Am plecat la munte impreuna cu mai multi prieteni. Am stat afara la un hotel din Poiana, am fost la piscina. Cand oamenii mai beau un pahar, e posibil sa mai scape o vorba, doua. Asta nu inseamna ca nu-si face treaba la Dinamo. Filmuletul are doua luni de zile si stiu bine cui l-a trimis. Persoana respectiva il ameninta acum pe Magaye cu niste lucruri si de aceea a ajuns clipul in spatiul public. Nu i-am facut rau, i-am facut bine. Sunt in relatii bune cu Magaye, atat pot sa zic", a spus Laurette pentru PRO Sport.