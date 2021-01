Radu, nemultumit de deciziile lui Conte?! Presa din Italia a facut anuntul in legatura cu viitorul portarului roman la Inter

Portarul roman de 23 de ani nu a avut nicio sansa in acest sezon in fata lui Samir Handanovic.

Daca era de asteptat ca la meciurile de Serie A si de Champions League veteranul sloven sa fie preferat de Antonio Conte, Radu avea motive sa spere ca macar la meciurile din Cupa Italei sa ii fie acordate sanse.

Acest lucru insa nu s-a intamplat. La meciul castigat de Inter cu scorul de 2-1 in fata Fiorentinei din optimile de finala ale competitiei, antrenorul lui Inter l-a preferat tot pe Handanovic.

Acest lucru se pare ca l-a suparat pe fostul portar al nationalei U21 a Romaniei. Presa din Italia anunta ca Radu ar dori sa le ceara oficialilor clubului sa fie lasat sa plece.

Potrivit Calciomercatoweb, interistii nu ar agreea sa il cedeze definitiv pe roman deoarece ar ramane fara o varianta de rezerva solida pentru Handanovic. De asemenea, Inter ar avea o misiune dificila in a-i gasi un inlocuitor portarului roman in aceasta perioada de transferuri.

S-a implinit un an de cand Andrei Radu nu a mai jucat un meci oficial la nivel de echipe de club. Pe 9 ianuarie 2020 el apara poarta celor de la Genoa in meciul pierdut la penalty-uri in fata lui Torino.

Dupa perioada foarte buna petrecuta sub forma de imprumut la echipa genoveza, pentru Radu a urmat un imprumut la Parma, unde nu a jucat niciun meci.