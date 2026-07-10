OFICIAL Înlocuitor pentru Alibek! CFR Cluj l-a prezentat pe golgheterul cu peste 400 de meciuri

Înlocuitor pentru Alibek! CFR Cluj l-a prezentat pe golgheterul cu peste 400 de meciuri Superliga
SPORT.RO
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CFR Cluj a anunțat un nou transfer în această vară, cu o săptămână înainte de startul Superligii.

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Stefan DrazicCFR Cluj
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Stefan Drazic, noul atacant de la CFR Cluj

Stefan Drazic, un atacant sârb în vârstă de 33 de ani, este noul jucător al lui CFR Cluj. Ardelenii l-au prezentat pe cel care a jucat în ultimele două sezoane la APOEL Nicosia și care a fost golgheterul ciprioților în cea mai recentă stagiune, cu 11 reușite.

Fost internațional sârb de juniori, Drazic are o experiență bogată, cu peste 400 de meciuri la seniori. A jucat în țara natală pentru Radnick, Javor-Matis, Vozdovac, iar apoi a mai evoluat în Belgia (Mechelen), Ungaria (Mezokovesd și Diosgyor), China (CC Yatai) și Cipru (APOEL Nicosia).

Liber de contract de la 1 iulie, Drazic are și un trofeu în palmares, Supercupa Ciprului alături de APOEL. Sârbul este înlocuitorul lui Alibek Aliev, cel care și-a reziliat contractul în această vară și a semnat cu rivala U Cluj.

Drazic devine al șaptelea jucător care semnează în această vară cu CFR Cluj, după Andre Moreira (portar), Renato Pantalon (fundaș central), Igor Savic (mijlocaș central), Yuval Sade (mijlocaș central), Amin Ziblim (mijlocaș central) și Francisco Barrios (mijlocaș central).

"Dobrodošao, Stefan Dražić!

CFRiști, începând de astăzi, Stefan Dražić este noul nostru atacant!

Un jucător cu multă experiență, cu peste 400 de meciuri disputate la nivel de seniori și mai mult de 150 de contribuții decisive, Dražić și-a făcut debutul în fotbalul profesionist în țara natală, la FK Javor-Matis Ivanjica, evoluând ulterior și pentru FK Voždovac. De-a lungul carierei, a mai jucat pentru formația belgiană KV Mechelen, pentru Mezőkövesd Zsóry FC și Diósgyőri VTK în prima ligă din Ungaria, dar și în China, la Changchun Yatai. 

În ultimele două sezoane, Dražić a evoluat pentru APOEL Nicosia, cel mai titrat club din Cipru, iar în stagiunea recent încheiată a fost golgheterul echipei, cu 11 goluri marcate în campionatul cipriot.

La nivel internațional, Stefan a reprezentat Serbia la nivel de tineret.

Îi urăm bun venit în Gruia și îi dorim cât mai multe goluri, pase decisive și performanțe în tricoul echipei noastre!", a transmis CFR Cluj.

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