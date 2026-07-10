Stefan Drazic, noul atacant de la CFR Cluj

Stefan Drazic, un atacant sârb în vârstă de 33 de ani, este noul jucător al lui CFR Cluj. Ardelenii l-au prezentat pe cel care a jucat în ultimele două sezoane la APOEL Nicosia și care a fost golgheterul ciprioților în cea mai recentă stagiune, cu 11 reușite.

Fost internațional sârb de juniori, Drazic are o experiență bogată, cu peste 400 de meciuri la seniori. A jucat în țara natală pentru Radnick, Javor-Matis, Vozdovac, iar apoi a mai evoluat în Belgia (Mechelen), Ungaria (Mezokovesd și Diosgyor), China (CC Yatai) și Cipru (APOEL Nicosia).

Liber de contract de la 1 iulie, Drazic are și un trofeu în palmares, Supercupa Ciprului alături de APOEL. Sârbul este înlocuitorul lui Alibek Aliev, cel care și-a reziliat contractul în această vară și a semnat cu rivala U Cluj.

Drazic devine al șaptelea jucător care semnează în această vară cu CFR Cluj, după Andre Moreira (portar), Renato Pantalon (fundaș central), Igor Savic (mijlocaș central), Yuval Sade (mijlocaș central), Amin Ziblim (mijlocaș central) și Francisco Barrios (mijlocaș central).